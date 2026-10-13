Μαρινάκης: “Δεν υπάρχει αίτημα στο υπουργείο Εξωτερικών για απομάκρυνση της Γκιλφόιλ”

Την ενεργειακή κρίση, τις νέες παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών με αιχμή το πετρέλαιο θέρμανσης και τη συζήτηση για τη μείωση των έμμεσων φόρων ανέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικά περιθώρια για τη συνέχιση της στήριξης, τα οποία, όπως ανέφερε, προέκυψαν από την οικονομική πολιτική των τελευταίων ετών, ενώ έθεσε ως βασική προϋπόθεση για κάθε νέα φορολογική ελάφρυνση την τήρηση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων. Αναφέρθηκε επίσης στις πολιτικές εξελίξεις ενόψει των εκλογών, με αιχμή τη συζήτηση για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε την ενεργειακή κρίση πρωτοφανή, επικαλούμενος τις εκτιμήσεις του εκτελεστικού διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, και τόνισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει περιθώρια για τη συνέχιση της στήριξης των πολιτών, χάρη στην αύξηση των κρατικών εσόδων χωρίς αύξηση των φόρων. «Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας». Ως επόμενη προτεραιότητα των έκτακτων μέτρων προσδιόρισε το πετρέλαιο θέρμανσης, προαναγγέλλοντας τις σχετικές ανακοινώσεις. «Η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων είναι η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης», είπε, προσθέτοντας ότι οι νέες παρεμβάσεις θα είναι διπλές και θα κινηθούν εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. «Αλλά επειδή συζητάμε πολύ για μέτρα, και κυρίως η αντιπολίτευση τάζει όσα παραπάνω μέτρα μπορεί, να πούμε ότι τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη- και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε- γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έφερε έσοδα στο κράτος χωρίς να αυξάνονται οι φόροι. Το τονίζω αυτό πολλές φορές γιατί μιλάμε για τα χρήματα των πολιτών. Μιλάμε για τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων».

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Αναφερόμενος στη συζήτηση για τη μείωση των έμμεσων φόρων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών κατά την επταετή διακυβέρνησή της, αριθμός που, μαζί με τις παρεμβάσεις του 2027, θα ανέλθει σε 91, συμπεριλαμβανομένων 25 μειώσεων έμμεσων φόρων. Τόνισε, ωστόσο, ότι κάθε νέα φορολογική ελάφρυνση πρέπει να συνοδεύεται από σαφή προσδιορισμό των πόρων που θα την καλύψουν. «Το πρώτο θέμα είναι να βγαίνει ο λογαριασμός», ανέφερε, επικαλούμενος τα ευρωπαϊκά δημοσιονομικά όρια και ζητώντας από την αντιπολίτευση να προσδιορίζει τα ισοδύναμα μέτρα που θα χρηματοδοτήσουν τις προτάσεις της. «Το δεύτερο […] είναι ότι τους πολίτες τους ενδιαφέρει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και όχι ο τρόπος που θα επιτευχθεί αυτό. Σίγουρα δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Δεν υπάρχει, δηλαδή, κυβέρνηση, όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση στην Ευρώπη, που να πάτησε ένα κουμπί και να εξαφάνισε ή να μείωσε τόσο πολύ την τόσο έντονη κρίση, την τόσο μεγάλη κρίση που βιώνουμε».

Για τη φορολόγηση των διυλιστηρίων, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει στο παρελθόν σε φορολόγηση υπερκερδών εταιρειών ενέργειας και διυλιστηρίων, όταν αυτό κρίθηκε κατάλληλο, αλλά εκτίμησε ότι η μηνιαία στήριξη που παρέχουν σήμερα τα διυλιστήρια έχει πιο άμεσο όφελος για τους πολίτες από μια έκτακτη φορολόγηση. Παράλληλα, σημείωσε ότι η παρέμβαση στο ντίζελ αποδίδει μεγαλύτερο όφελος από μια μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο, ενώ για τη βενζίνη ανέφερε ότι η κυβέρνηση αναμένει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει εξαίρεση των πρόσθετων δαπανών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης από τον υπολογισμό των δημοσιονομικών ορίων, μέσω μιας ρήτρας διαφυγής. Τόνισε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει νέες παρεμβάσεις αφού πρώτα διαπιστώσει την ανταπόκριση της Ευρώπης, αποφεύγοντας να προεξοφλήσει αποφάσεις. Παράλληλα, υπενθύμισε τις μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις, μεταξύ των οποίων τη μείωση του φόρου εισοδήματος από το 29% στο 20%, με χαμηλότερους συντελεστές για οικογένειες με παιδιά και μηδενικό φόρο για τρίτεκνους και πολύτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ από το 2027.

Για το στεγαστικό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης, μαζί με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και πρόκειται να εφαρμοστούν από το 2027, ξεπερνούν τα 8 δισ. ευρώ. «Όταν αντιμετωπίζεις την πιο επίμονη πληθωριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, δεν μπορείς να αρνηθείς το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και πολύ σημαντικό και για την ενέργεια που μιλάγαμε πριν και στο στεγαστικό, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Όσο μεγαλύτερη είναι μία κρίση, όσο μεγαλύτερο είναι ένα πρόβλημα, τόσο πιο επικίνδυνες είναι οι υπεραπλουστεύσεις που ακούμε από πολλά κόμματα και οι ”μαγικές συνταγές”, που ποτέ δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, ειδικά στην Ελλάδα, αντιθέτως τα διόγκωσαν τα προβλήματα», τόνισε. Επικαλέστηκε τα προγράμματα «Σπίτι μου», το αυξημένο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, την επιστροφή δύο ενοικίων σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην περιφέρεια, καθώς και την επιστροφή ενός ενοικίου στους υπόλοιπους δικαιούχους. Ανέφερε ότι ένα επιπλέον ενοίκιο θα καταβληθεί σε περισσότερους από 800.000 πολίτες και ότι τα φορολογικά κίνητρα αποσκοπούν στην αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση. Αναγνώρισε, πάντως, ότι τα μέτρα δεν έχουν εξαλείψει το πρόβλημα: «Δεν σημαίνει ότι με αυτές τις παρεμβάσεις ξαφνικά έπεσαν τα ενοίκια», είπε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες δικαιολογημένα ζητούν περισσότερη στήριξη.

Στο πεδίο της οικονομίας, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και επικαλέστηκε τη δημιουργία περίπου 600.000 θέσεων εργασίας, την αύξηση των επενδύσεων και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι το διαθέσιμο εισόδημα και η αγοραστική δύναμη εξακολουθούν να αποτελούν πεδία στα οποία απαιτείται περαιτέρω πρόοδος. «Ο κόσμος δικαίως ζητάει περισσότερα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να συνεχίσει την προσπάθεια στήριξης των νοικοκυριών.

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις και τον στόχο της αυτοδυναμίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έθεσε εκλογικό πήχη 25%, αλλά απάντησε σε σχετική ερώτηση ότι θα αποχωρήσει εάν η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώσει χαμηλότερο ποσοστό. Είπε ότι ο στρατηγικός στόχος παραμένει η αυτοδυναμία και ότι το κόμμα επιδιώκει να αυξήσει τα ποσοστά του από τα επίπεδα του 30%-31% που, όπως ανέφερε, καταγράφει στις δημοσκοπήσεις. «Άρα ο πρωθυπουργός δεν έβαλε κάποιον πήχη. Ο πρωθυπουργός δεν άνοιξε κάποιο θέμα. Το έκλεισε το θέμα», είπε. Χαρακτήρισε, παράλληλα, πρόωρη τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ακόμη αρκετούς μήνες για να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της και να παρουσιάσει τις προτάσεις της για την επόμενη τετραετία.

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Για το ενδεχόμενο μη αυτοδυναμίας, τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση, ιδίως σε μια περίοδο διεθνών και γεωπολιτικών προκλήσεων. Απέκλεισε, ουσιαστικά, το ΠΑΣΟΚ ως πιθανό συνομιλητή υπό τις σημερινές συνθήκες, υποστηρίζοντας ότι έχει απομακρυνθεί από τη στάση που τηρούσε στο παρελθόν. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν έχει ακόμη υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, αλλά αναγνώρισε ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν θα ήταν ευχάριστη για τη Νέα Δημοκρατία. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η εκλογική πορεία του κόμματος θα εξαρτηθεί κυρίως από την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και την πειστικότητα του προγράμματός της.

Τέλος, για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για ενεργειακό έργο ευρωπαϊκής σημασίας, το οποίο θα προχωρήσει βάσει του προγραμματισμού και του Διεθνούς Δικαίου. Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα άδειας από τρίτο κράτος, ενώ για την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ανέφερε ότι δεν υπάρχει σχετικό αίτημα ή συζήτηση με τις ελληνικές Αρχές, μετά τις πληροφορίες περί ενδεχόμενης αποχώρησής της.