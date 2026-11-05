Μαρινάκης: “Η ΝΔ δεν θα στηρίξει την πρόταση Βελόπουλου για προανακριτική για τον Τσίπρα”

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να στηρίξει την πρόταση του Κυριάκου Βελόπουλου για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα και τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες το καλοκαίρι του 2019.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Απαντώ καθαρά. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία προανακριτικών, ποινικοποίησης ενός πολύ σημαντικού πολιτικού θέματος».

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κέρδισε τις εκλογές του 2019 και του 2023 μέσα από την αντιπαράθεσή της με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά επειδή παρουσίασε, κατά την εκτίμησή του, πιο πειστικές προτάσεις για τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

«Εμείς ούτε το 2019, ούτε το 2023 κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των πολιτών επειδή αναμετρηθήκαμε με τον κ. Τσίπρα. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των πολιτών επειδή δώσαμε πιο πειστικές απαντήσεις, συγκριτικά πάντοτε -συγκρίσεις κάνουν οι πολίτες στις εκλογές- στα βασικά τους ερωτήματα. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Εμείς δεν πολιτευόμαστε, με πρώτο τον πρωθυπουργό, με όρους τέτοιας αντιπαράθεσης» ανέφερε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να απαντά σε τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού, όταν θεωρεί ότι υπερβαίνουν τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Όταν ακούγονται πράγματα τα οποία θεωρώ ότι ξεπερνούν τα όρια, όπως ο χαρακτηρισμός που απέδωσε προ ημερών ο κ. Τσίπρας στον πρωθυπουργό, όταν ακούγονται πράγματα τα οποία οδηγούν σε μια λογική του μονοπωλίου της ηθικής από άλλους πολιτικούς, όπως προσπάθησε να κάνει ο κ. Τσίπρας, θα υπάρχουν και οι αντίστοιχες απαντήσεις κατά περίπτωση» σημείωσε.

«Απαντήσεις όμως, σε πολιτικό επίπεδο», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι τα ερωτήματα που έχει θέσει η ΝΔ για τους Ποινικούς Κώδικες βασίζονται και σε όσα είχε αναφέρει ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τσίπρα, Σταύρος Κοντονής.

«Εμείς θέσαμε, σε συνέχεια όσων είχε πει ο ίδιος ο υπουργός Δικαιοσύνης του κ. Τσίπρα, ο κ. Κοντονής, ξεκάθαρα πολιτικά ερωτήματα, που έχουν να κάνουν με τον ποινικό κώδικα, τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας» τόνισε.

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«Δεν θέλουμε να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή»

Ο Παύλος Μαρινάκης επέμεινε ότι οι αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες αποτελούν σοβαρό πολιτικό ζήτημα, το οποίο η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αναδεικνύει, χωρίς όμως να επιδιώκει τη διερεύνησή του μέσω προανακριτικής επιτροπής.

«Δεν θέλουμε να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν έχουμε τέτοια διάθεση, ούτε έχουμε δείξει τέτοια δείγματα γραφής. Οπότε θα συνεχίσουμε να πιέζουμε πολιτικά για ένα θέμα το οποίο, όταν έρχεται στην επικαιρότητα, θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι καλαμπούρι» ανέφερε.

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Στη συνέχεια στάθηκε τόσο στον χρόνο ψήφισης των αλλαγών, λίγο πριν από τις εκλογές του 2019, όσο και στις επιπτώσεις που, όπως υποστήριξε, μπορούσαν να έχουν οι τότε διατάξεις στις ποινές για ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα.

«Το να επιλέγει κάποιος με την ψήφο του στη Βουλή, όταν είναι βουλευτής ή μια κυβέρνηση όταν το εισφέρει, και με τον τρόπο που έγινε αυτό, που έμεινε ανοιχτή η Βουλή ενώ είχαν προκηρυχθεί εκλογές, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πολιτικό θέμα. Ναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία για έναν ο οποίος μας ακούει και μπορεί να έχει πέσει θύμα ενός ειδεχθούς εγκλήματος, ή να έχει χάσει έναν δικό του άνθρωπο, εάν ένα δικαστήριο μπορεί σε έναν δολοφόνο να βάλει μόνο τα ισόβια, όπως είναι τώρα και όπως ήταν μέχρι το 2019 ή να του βάλει και 12, 13, 11, 10 χρόνια. Είναι όμως πολιτική για εμάς συζήτηση, άρα απαντώ καθαρά. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, και δεν πρόκειται να μπούμε σε διαδικασία προανακριτικών ή ποινικοποίησης, τέλος πάντων, ενός πολύ σημαντικού πολιτικού θέματος», κατέληξε.

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Σημειώνεται ότι για την κατάθεση πρότασης σύστασης προανακριτικής επιτροπής απαιτούνται τουλάχιστον 30 υπογραφές βουλευτών, ενώ η Ελληνική Λύση αριθμεί 11 βουλευτές.