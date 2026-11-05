Μητσοτάκης από Καλαμάτα: “Σε όσους θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω, απαντούμε με έργα”

Ομιλία στην Καλαμάτα πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μεσσηνία.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός είπε: «Σε όσους επιλέγουν να θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω και να συζητούν συνέχεια για το παρελθόν, εμείς απαντούμε με το έργο μας, το χειροπιαστό μας έργο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

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Η αποστροφή του αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία η αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα έχει επανέλθει στο προσκήνιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να χαράξει τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη συζήτηση για το παρελθόν και στην κυβερνητική επιδίωξη να αναδειχθούν τα αποτελέσματα της πολιτικής του.

«Κοιτάμε στο μέλλον, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικές εκκρεμότητες στις υποδομές οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν», σημείωσε, αναγνωρίζοντας ότι παραμένουν ανοιχτά μέτωπα.

Έσπευσε, ωστόσο, να υπερασπιστεί την κυβερνητική συνέπεια, τονίζοντας ότι «κανείς όμως δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες είχαμε αναλάβει απέναντι στους πολίτες της Μεσσηνίας».

Με τις εκλογές του 2027 να πλησιάζουν, η ανάδειξη των έργων υποδομής αποκτά και προεκλογική διάσταση, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να αντιπαραθέσει μετρήσιμα αποτελέσματα στην κριτική της αντιπολίτευσης.

«50 δισ. ευρώ από τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό»

Από το βήμα των εγκαινίων της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Καλαμάτας, ο πρωθυπουργός έστρεψε το ενδιαφέρον στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και στην επόμενη ημέρα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια «πολύ σημαντική επένδυση», επισημαίνοντας ότι η νέα μονάδα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα έργου με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

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«Το έργο που εγκαινιάζουμε έχει ξεχωριστή σημασία για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μετάβαση της χώρας μας στον κόσμο της κυκλικής οικονομίας», τόνισε.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια εγκατάσταση προηγμένης τεχνολογίας, η οποία επιτρέπει την επεξεργασία της λυματολάσπης και την αξιοποίησή της ως προϊόντος που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στον πρωτογενή τομέα.

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«Είναι μια μονάδα η οποία βρίσκεται στην κορυφή της τεχνολογίας ως προς την επεξεργασία των αστικών μας λυμάτων και η οποία θα μας επιτρέψει να ανακουφίσουμε την περιοχή από μια διαχείριση η οποία θα μετέφερε τη λυματολάσπη αλλού ή την έθαβε σε ΧΥΤΑ», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόοδο που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει σημειωθεί στον συγκεκριμένο τομέα τα τελευταία χρόνια.

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Μέχρι το 2023 λειτουργούσαν μόλις τέσσερις αντίστοιχες μονάδες, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα και Ρέθυμνο, ενώ, όπως υποστήριξε, με την αξιοποίηση 165 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργήθηκαν 18 νέες μονάδες, καλύπτοντας περισσότερο από το 60% των αναγκών που παρέμεναν ακάλυπτες.

«Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες μονάδες διαχείρισης λυματολάσπης σε ολόκληρη τη χώρα», σημείωσε, συνδέοντας την επένδυση με τη συνολικότερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού των περιβαλλοντικών υποδομών.

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Το Ταμείο Ανάκαμψης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα 36 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία, όπως υπενθύμισε, εξασφαλίστηκαν έπειτα από πολυήμερη ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση το 2020.

«Βρισκόμαστε πια στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και με πολύ μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι η χώρα τήρησε τα χρονοδιαγράμματα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι τηρήθηκαν οι προθεσμίες και υλοποιήθηκαν οι μεταρρυθμίσεις που συνόδευαν το πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η Ελλάδα αξιοποίησε «κάθε ευρώ από αυτά τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα πλήθος δράσεων και έργων που απλώνονται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια».

Η εμπειρία αυτή, όπως επισήμανε, θα αποτελέσει οδηγό για τη διαχείριση των επόμενων ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

«Έχουμε μπροστά μας μια εξαιρετικά σύνθετη διαπραγμάτευση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», δήλωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2026.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η Ελλάδα θα εξασφαλίσει περίπου 50 δισ. ευρώ, ενδεχομένως και περισσότερα, από τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, επισημαίνοντας ότι η διαφορετική αρχιτεκτονική του σε σχέση με τα ΕΣΠΑ δημιουργεί νέες απαιτήσεις στον σχεδιασμό και στη διαχείριση των πόρων.

«Κλείνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος»

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την περιβαλλοντική επένδυση στην Καλαμάτα με τη συνολικότερη προσπάθεια κάλυψης χρόνιων ελλείψεων στις υποδομές.

«Κλείνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος, ειδικά στα ζητήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είχαμε μείνει πολύ πίσω και νομίζω με πολύ μεθοδική δουλειά καλύπτουμε το χαμένο έδαφος», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, η μονάδα που εγκαινιάστηκε αποτελεί μία μόνο από τις εκατοντάδες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στον συγκεκριμένο τομέα κατά την τελευταία επταετία.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η Καλαμάτα χρειάζεται σύγχρονες υποδομές προκειμένου να διατηρήσει και να ενισχύσει την αναπτυξιακή της δυναμική.

Ξεχωριστή θέση στις αναφορές του πρωθυπουργού κατείχε η αναβάθμιση του αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», την οποία συνέδεσε ευθέως με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης.

«Η σύμβαση παραχώρησης θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα προικίσει τελικά την Καλαμάτα με ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο που θα της επιτρέψει να αναδειχθεί σε έναν δυναμικό αυτοτελή τουριστικό προορισμό», δήλωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι, παρά τις σημαντικές τουριστικές επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στη Μεσσηνία, ο εκσυγχρονισμός του αεροδρομίου αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.

«Επειδή οι περισσότεροι επισκέπτες φτάνουν μέσω αεροπορικής επικοινωνίας, η επένδυση αυτή ήταν απολύτως απαραίτητη να προχωρήσει. Ήταν μια από τις δεσμεύσεις που είχα αναλάβει και στις εκλογές του 2023», υπογράμμισε.

Το σχέδιο προβλέπει τη μεγαλύτερη αναβάθμιση του αεροδρομίου από το 1991, με νέες και ανακατασκευασμένες εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας περίπου 11.200 τετραγωνικών μέτρων.

Στην καρδιά της επένδυσης βρίσκεται η κατασκευή νέου τερματικού σταθμού περίπου 9.300 τετραγωνικών μέτρων, ενώ οι θέσεις check-in θα αυξηθούν από τέσσερις σε δέκα.

Παράλληλα, προβλέπονται μεγαλύτεροι χώροι ελέγχου ασφαλείας και διαβατηρίων, αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις αφίξεων και αναχωρήσεων, νέοι χώροι στάθμευσης αεροσκαφών, καθώς και σύγχρονες ψηφιακές και εμπορικές υποδομές.

Το καλοκαίρι του 2028 η ολοκλήρωση του δρόμου Καλαμάτα – Μεθώνη

Στον νέο οδικό άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, συνολικού μήκους 49 χιλιομέτρων, αναφέρθηκε επίσης ο πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

«Είχα την ευκαιρία σήμερα να επισκεφθώ το εργοτάξιο. Είναι ένα έργο το οποίο γίνεται μέσω του Σχήματος Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη μορφή υλοποίησης προβλέπει ότι ο διαχειριστής θα αναλάβει και τη συντήρηση του οδικού άξονα για 25 χρόνια, στοιχείο που χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό για τη βιωσιμότητα των υποδομών.

«Το έργο αυτό προχωράει πολύ γρήγορα. Θα έχει ολοκληρωθεί, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το καλοκαίρι του 2028», δήλωσε.

Η ολοκλήρωση του νέου δρόμου αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της Καλαμάτας με τη νοτιοδυτική Μεσσηνία, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών προς περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στη Μεσσηνία δεν περιορίζονται στα μεγάλα οδικά έργα, αλλά επεκτείνονται στις ψηφιακές και κοινωνικές υποδομές.

«Η υποχρέωσή μας απέναντι στη Μεσσηνία, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι να επενδύουμε σε όλων των ειδών τις υποδομές, όχι μόνο στους δρόμους, στις ψηφιακές υποδομές, στις κοινωνικές υποδομές», ανέφερε.

Παράλληλα, επανέλαβε τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.

«Έχουμε λύσει πολλά ζητήματα, εξάλλου, με τον νέο κώδικα, τα οποία ξέμπλεξαν το κουβάρι των αρμοδιοτήτων που τόσο πολύ σας ταλαιπωρούσαν σε καθημερινή βάση και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε», σημείωσε.