Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας 

Τίθεται από σήμερα, Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «Ένταξη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Σύσταση οργανικών θέσεων Κληρικών Ομογένειας – Εκκλησιαστική εκπαίδευση – Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Επαγγελματική εκπαίδευση – Ανώτατη εκπαίδευση – Αθλητικά σωματεία – Επαγγελματικός, εργασιακός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται:

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* Η ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ και η ίδρυση Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανικών στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής, με πρόγραμμα σπουδών 300 πιστωτικών μονάδων και εισαγωγή των πρώτων φοιτητών το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028. Προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις για τη συνέχιση των σπουδών των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών και τη μεταφορά του προσωπικού.

* Η σύσταση 600 οργανικών θέσεων κληρικών ομογένειας, για τη στήριξη των πρεσβυγενών πατριαρχείων και της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Βασιλικής Αυτόνομης Μονής Αγίας Αικατερίνης του Αγίου και Θεοβαδίστου Όρους Σινά και για την ενίσχυση των κληρικών που διακονούν τον ελληνισμό της διασποράς.

* Η ρύθμιση ζητημάτων για την ανώτατη εκπαίδευση, με παρεμβάσεις στη φοιτητική μέριμνα, την ασφάλεια των ΑΕ, τη διεθνοποίηση με δυνατότητα εισαγωγής αλλοδαπών πολιτών με IB (International Baccalaureate) στα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και την αποζημίωση πρακτικής άσκησης προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών.

* Η παρέμβαση για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν την ειδική αγωγή, με διεύρυνση των ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης για άτομα με αναπηρία, με πρόβλεψη δυνατότητας εγγραφής αποφοίτων ΕΕΕΕΚ σε Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης για άτομα με αναπηρία, με πρόσθετες διευκολύνσεις για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης για τα άτομα με αναπηρία που φοιτούν σε ΕΕΕΕΚ καθώς και με πρόγραμμα επιχορήγησης εξειδικευμένου εξοπλισμού για μαθητές και φοιτητές με αναπηρία. Επίσης προβλέπεται η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για την υποβολή των αιτημάτων αξιολόγησης προς τα ΚΕΔΑΣΥ και την επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης των μαθητών.

* Η παροχή νέων εκπαιδευτικών δυνατοτήτων, με τη συμμετοχή μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής, την πιλοτική διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο, καθώς και με ρυθμίσεις για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και το Ψηφιακό Φροντιστήριο.

* Η ρύθμιση ζητημάτων για το εκπαιδευτικό προσωπικό και την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, όπως η πρόβλεψη κατ’ εξαίρεση απόσπασης εκπαιδευτικών που έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες στον τόπο διαμονής του συμπαραστατούμενου ατόμου.

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* Η ενίσχυση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με προβλέψεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθώς και παρεμβάσεις για την αειφορία στην εκπαίδευση.

* Η ενίσχυση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του συντονισμού των αρμόδιων φορέων κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων, με προβλέψεις για τη συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Ασφαλείας Αγώνων Ποδοσφαίρου και την εισαγωγή του θεσμού των φροντιστών για την παροχή υπηρεσιών εντός ή εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων.

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* Η βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των αθλητικών υποδομών και η χωροθέτηση δημιουργίας νέων, με προβλέψεις για τη μακροχρόνια παραχώρηση της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΕΛΑΘΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στην Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003», καθώς και για τη χωροθέτηση ανέγερσης Περιφερειακού Κλειστού Σταδίου Στίβου στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, καταθέτοντας τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους επί των σχετικών ρυθμίσεων, μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2026 (ώρα: 10:00).