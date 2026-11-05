Μητσοτάκης από την Οιχαλία: “Αυτό είναι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα”

Στη Μεσσηνία βρίσκεται σήμερα, Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με πρώτη στάση το Οικοτροφείο τύπου Α4 για ενήλικες με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, το μοναδικό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του οικοτροφείου και συνομίλησε με το προσωπικό για ζητήματα που αφορούν στην περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη του.

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Τον πρωθυπουργό συνόδευαν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας του νομού, Μίλτος Χρυσομάλλης, Γιάννης Λαμπρόπουλος και Περικλής Μαντάς και η δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου.

«Αυτό είναι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα»

Λίγο αργότερα ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηε τη νέα υπερσύγχρονη υδροπονική θερμοκηπιακή μονάδα παραγωγής ντομάτας, που κατασκευάζεται στον Δήμο Οιχαλίας.

Ο πρωθυπουργός παρακολούθησε αρχικά πεντάλεπτη παρουσίαση από τον Δημήτρη Μπαλτάκο, υπεύθυνο της επιχείρησης, ο οποίος, μέσα από βίντεο και αναλυτική ενημέρωση, παρουσίασε την πορεία της επένδυσης, τη σύγχρονη τεχνολογία που αξιοποιείται, καθώς και τον σχεδιασμό για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενεργειακή αυτονομία των εγκαταστάσεων, στις νέες θέσεις εργασίας και στη συμβολή της επένδυσης στην τοπική οικονομία. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η κατασκευή της μονάδας ολοκληρώνεται σε περίπου εννέα μήνες, με την παράδοσή της να αναμένεται σε δέκα ημέρες, ενώ οι πρώτες ντομάτες υπολογίζεται να παραχθούν τον Φεβρουάριο.

Ο Δημήτρης Μπαλτάκος αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες επέκτασης της δραστηριότητας, με στόχο τη δημιουργία περίπου 300 θέσεων εργασίας σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ υπογράμμισε τη σημασία του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και της δεύτερης φάσης του.

«Αυτό είναι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε σύγχρονες θερμοκηπιακές καλλιέργειες, ώστε να καλυφθούν ανάγκες της εγχώριας αγοράς, ιδιαίτερα σε προϊόντα που σήμερα εισάγονται.

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Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη δημιουργία περίπου 200 θέσεων εργασίας κατά την ανάπτυξη της μονάδας, στο οικονομικό αποτύπωμα για την περιοχή και στη στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αναφέρθηκε ακόμη στις δυνατότητες διάθεσης των προϊόντων στον τουριστικό κλάδο και στις εξαγωγικές προοπτικές. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ρώτησε χαρακτηριστικά πότε θα παραχθεί η πρώτη ντομάτα, λαμβάνοντας την απάντηση ότι αυτό αναμένεται τον Φεβρουάριο.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους των θερμοκηπίων, όπου ενημερώθηκε αναλυτικά για τη λειτουργία της μονάδας και τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην παραγωγή.