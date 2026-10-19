Νέα Δημοκρατία: Αυτές είναι οι έξι γυναίκες που θα είναι υποψήφιες στις εκλογές του 2027 – Τα ονόματα

Έξι γυναίκες που θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις βουλευτικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε το κυβερνών κόμμα, έπειτα από απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι υποψήφιες προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς και αυτοδιοικητικούς χώρους, ενώ θα διεκδικήσουν την εκλογή τους σε έξι εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

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Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, πρόκειται για τις Βίκυ Καβαλλάρη, Έλενα Σώκου, Αργυρώ Τραγάκη, Μένια Καλού, Άννα Τζήκα και Έλενα Φλώρου.

Ποιες είναι οι έξι υποψήφιες της Νέας Δημοκρατίας

Οι υποψηφιότητες που ανακοινώθηκαν είναι οι ακόλουθες:

Α’ Ανατολικής Αττικής – Βίκυ Καβαλλάρη

Η Βίκυ Καβαλλάρη είναι δικηγόρος και περιφερειακή σύμβουλος Αττικής. Θα συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική περιφέρεια Α’ Ανατολικής Αττικής.

Έβρος – Έλενα Σώκου

Η Έλενα Σώκου είναι δημοσιογράφος και συντονίστρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα. Θα είναι υποψήφια στην εκλογική περιφέρεια Έβρου.

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Β’ Πειραιώς – Αργυρώ Τραγάκη

Η Αργυρώ Τραγάκη είναι δημόσια υπάλληλος και θα συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Β’ Πειραιώς.

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Α’ Θεσσαλονίκης – Μένια Καλού

Η Μένια Καλού είναι φοροτεχνικός και αντιδήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου. Θα είναι υποψήφια στην Α’ Θεσσαλονίκης.

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Πιερία – Άννα Τζήκα

Η Άννα Τζήκα είναι πολιτικός μηχανικός και περιφερειακή σύμβουλος Πιερίας. Θα συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Πιερία.

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Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών – Έλενα Φλώρου

Η Έλενα Φλώρου είναι δικηγόρος και θα είναι υποψήφια στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.

Η επίσημη ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Στην ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει:

«Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιες» στις συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες.

Η ανακοίνωση αφορά τις έξι παραπάνω υποψηφιότητες και δεν περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των υπόλοιπων ονομάτων.