Μαρινάκης: Είμαστε ένα κράτος που σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και κάθε φορά που καθίσταται τέτοια ανάγκη προστατεύει τα σύνορά του

«Δεν προκύπτει επεισόδιο ή διενέργεια αλιείας από τουρκικά σκάφη εντός εθνικών χωρικών υδάτων», διαβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο OPEN ανέφερε: «Γενικά, εμείς ως κυβέρνηση είμαστε μια κυβέρνηση που αντί για τα μεγάλα λόγια και τις κορώνες τις πατριωτικές, με τη στάση μας, τις κινήσεις μας, τις συμφωνίες μας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη μεγαλώνουμε την Ελλάδα, δεν βάζουμε καν ποτέ σε συζήτηση ζητήματα κυριαρχίας. Είμαστε ένα κράτος που σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και κάθε φορά που καθίσταται τέτοια ανάγκη, δείχνουμε το αληθινό πρόσωπο ενός κράτους που προστατεύει τα σύνορά του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια απαντώντας σε σχετική ερώτηση επισήμανε: «Με δεδομένη την γεωγραφία μας, η οποία δεν αλλάζει, και με δεδομένο ότι κάποια πράγματα δεν ξεκίνησαν να συμβαίνουν το 2019, θα σας πω τρία πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα, σε συνέχεια όσων είπε ο κ. Γεραπετρίτης, τα οποία δείχνουν την αλλαγή, τη βελτίωση και την ισχυροποίηση της Ελλάδας. Μιλήσατε για ροές μεταναστών που έχουν να κάνουν και με την φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων. Το 2016, όχι το 2006 ή το 1996, η χώρα μας είχε μέσα σε έναν χρόνο 875.000 -έχω εδώ αναλυτικά τα στοιχεία- ροές. Ακόμα και τους τελευταίους δύσκολους μήνες, δεν υπήρξε μήνας που να ξεπέρασαν οι ροές τις 3.000. Ο πιο δύσκολος μήνας από την Κρήτη ήταν 3.600 και τώρα έχουν πέσει 689- το είδα ακριβώς, οι αφίξεις μόνο από την Κρήτη. Ενώ ακόμα και φέτος σε σχέση με πέρυσι, παρά τη δυσκολία της Κρήτης και την πίεση από την Βόρεια Αφρική, δεν προσεγγίζουμε καν τα νούμερα πριν το 2016… Άρα, η Ελλάδα -πρώτη μεγάλη διαφορά- φύλαξε τα σύνορά της. Φύλαξε τα σύνορά της και στον Έβρο, αντιμετωπίσαμε μια πολύ μεγάλη υβριδική απειλή, και τα θαλάσσια σύνορα. Και έχουν μειωθεί οι ροές συνολικά, δηλαδή, μεσοσταθμικά για την ακρίβεια, 80%. Δίνουμε άσυλο γρήγορα. Ένα αυτό. Παραβιάσεις: ήταν καθημερινό φαινόμενο. Έχουν μειωθεί σε σημείο οριακά εκμηδενισμού. Και χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση. Είναι μια δεύτερη ποιοτική διαφορά». Και «Τρίτη μεγάλη διαφορά: Η εξωτερική πολιτική πρέπει να κρίνεται στο πεδίο και στο αποτέλεσμα. Ρωτάω εγώ: Το casus belli, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία από όλα αυτά τα θέματα, είναι σημερινή ρητορική της Τουρκίας; Είναι ρητορική 30 ετών. Ποιος ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που έθεσε ζήτημα άρσης του casus belli για να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση συμμετοχής της Τουρκίας σε ένα πολύ σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα;».

Υπογραμμίζοντας ότι η λογική της υποτιθέμενης ενδοτικότητας είναι εκτός πραγματικότητας, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Δεύτερο ρητορικό ερώτημα -που τα ξέρει ο κόσμος- ποια άλλη κυβέρνηση προχώρησε σε ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία; Καμία άλλη, η κυβέρνησή μας. Ποια άλλη κυβέρνηση επέκτεινε την Ελλάδα στο Ιόνιο από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια; Η δική μας κυβέρνηση. Ποια άλλη κυβέρνηση, γιατί μιλάμε για το Αιγαίο, κατοχύρωσε τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας και μιλάει για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό; Η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όλα αυτά έγιναν σε έξι δύσκολα χρόνια φοβερών κρίσεων, πολέμων, που δεν έχουν συμβεί ξανά, ταυτόχρονα… ».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη ότι «το γεγονός ότι συνομιλούμε δεν σημαίνει ότι αλλάζουμε τη στάση μας» και συνέχισε: «Ας μου πει κάποιος, έστω και ένα χιλιοστό, αν έχει αλλάξει η στάση της χώρας. Ας μου πει κάποιος, τεκμηριωμένα από το πολιτικό σύστημα, την αντιπολίτευση, αν η Ελλάδα έχει βάλει έστω και στο τραπέζι -που δεν θα το έκανε ποτέ, ούτε το έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν θα το κάνουμε ούτε εμείς- οποιοδήποτε ζήτημα κόκκινης γραμμής. Ναι, προτιμούμε να μιλούμε με τους δικούς μας όρους, χωρίς να αλλάζουν τα δικά μας όρια. Τονίζουμε ότι κάθε ανιστόρητη δήλωση, εκτός οποιασδήποτε ιστορικής αλήθειας, εκτός Διεθνούς Δικαίου, όπως οι πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, θα καταδικάζεται και θα απαντάται. Και να πω και κάτι, με κορυφαίο παράδειγμα την τελευταία -στην Αθήνα εννοώ- συνάντηση των δύο ηγετών: Είχε πει κάτι, είχε επαναλάβει διάφορα πράγματα τα οποία ήταν εντελώς αντίθετα στην ιστορία, ο Τούρκος Πρόεδρος. Για την περιβόητη δήθεν τουρκική μειονότητα… που δεν είναι τουρκική μειονότητα, ή για όσα συμβαίνουν με τη Χαμάς και αν είναι τρομοκρατική οργάνωση η Χαμάς. Τι είναι καλύτερο; Η άλλη θέση που είναι η αλήθεια να ακούγεται, η απάντηση να ακούγεται ως η τελευταία κουβέντα, ή να μην έχεις τη δυνατότητα να απαντήσεις; Εμείς, λοιπόν, τι κάνουμε; Συμμετέχουμε για να κερδίζουμε, δεν συμμετέχουμε για να υποχωρούμε».

Αναφορικά με το καλώδιο, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «το καλώδιο είναι ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο εμείς επιδιώκουμε και θέλουμε να ολοκληρωθεί. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο συνολικά για την Ευρώπη και για την Κύπρο, βέβαια – ένα ισότιμο μέλος, αδελφό κράτος για εμάς, γιατί μιλάμε για την ηλεκτρική διασύνδεση στην Κύπρο, όπως αντιλαμβάνεστε». Επανέλαβε στο σημείο αυτό ότι «δεν υπάρχει περίπτωση το σύνολο του δημοσιονομικού κόστους να το επωμιστούν οι Έλληνες φορολογούμενοι».

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε «Είχε πει ο πρωθυπουργός, ότι θα πάρουμε πίσω τα χρήματα από τους κλέφτες σε ομιλία του στο Καρπενήσι και όχι μόνο σε αυτή του την τοποθέτηση. Πλέον δεν είναι το “θα”, είναι “παίρνουμε πίσω τα κλεμμένα”. Παίρνουμε πίσω τα κλεμμένα με δημεύσεις περιουσιών, με όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και τις διαδικασίες που προβλέπονται, επιστρέφονται στους αληθινούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Δεν είναι λίγο, είναι σημαντικό και το ξαναλέω, θα έχει και συνέχεια».

Μιλώντας στη συνέχεια για ένα κράτος που έχει ξεκάθαρη βούληση και συγκεκριμένες επιτυχίες τόνισε: «Είναι στις επιτυχίες αυτές ο ΟΠΕΚΕΠΕ; Δεν θα μπορούσε να είναι, γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο πρωθυπουργός σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του φαινομένου καθυστερήσαμε πολύ, με αποτέλεσμα να πει τη φράση αυτή που είπε, περί αποτυχίας. Γιατί όμως; Γιατί ενώ 5.200 φυσικά πρόσωπα είχανε δοθεί, πολύ πριν έρθει, για έλεγχο και έχουν προχωρήσει και σοβαρές ποινικές υποθέσεις στη Δικαιοσύνη, πολύ πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το φαινόμενο εξελίχθηκε και ήθελε και άλλη πάρα πολλή πίεση. Είναι, λοιπόν, οι αγροτικές επιδοτήσεις μία τεράστια πληγή. Έχει κοστίσει στη χώρα 2,7 δισ. σε βάθος τριάντα ετών. Για πρώτη φορά όμως περνάμε στην πράξη που δεν είναι μόνο η επιστροφή των κλεμμένων που θα συνεχιστεί σε αυτούς που πραγματικά δικαιούνται τις επιδοτήσεις, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών, όπως είδατε και από τους ελέγχους. Δεν είναι όλοι ένοχοι απ’ ό,τι φάνηκε. Αλλά κάποιοι απ’ ό,τι φάνηκε, είναι. Αλλά θα πω κάτι. Η νομιμότητα δεν φάνηκε στις κινήσεις που έχουμε κάνει σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις; Σε φυλακές, κυκλώματα, σε εφορίες -κυκλώματα και εκεί- σε κυκλώματα στη δημοτική αστυνομία, στα πανεπιστήμια, σε αυτό το οποίο έγινε στα γήπεδα. Μία σειρά από πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις… Γιατί για ολόκληρες δεκαετίες, ακούγαμε χάος, μαφία στα γήπεδα, στις φυλακές, στα πανεπιστήμια. Είναι η πρώτη χρονιά που ξεκινάει χωρίς ούτε μία κατάληψη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από σχετικές ερωτήσεις ο κ. Μαρινάκης προσέθεσε: «Ξύπνησε η κυβέρνηση σε σχέση με την πληγή των αγροτικών επιδοτήσεων ξαφνικά το 2025; Όχι. Όπως προέκυψε από μία σειρά από στοιχεία που έχουμε δώσει, και ο κ. Τσιάρας και τα έχω δώσει και εγώ δια του υπουργείου, τους τελευταίους μήνες, το είπα και πριν, 5.200 ΑΦΜ εστάλησαν για έλεγχο. Κάποια από αυτά έχουν γίνει πολύ σοβαρές ποινικές υποθέσεις πριν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουν μπλοκαριστεί δεκάδες χιλιάδες ΑΦΜ από το να πληρωθούν από το σύνολο των διατελεσάντων υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης».

Είπε επίσης ότι το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων έχει και μία άλλη διάσταση την οποία δεν πρέπει να την υποτιμούμε. «Πρέπει να ισορροπήσουμε σε δύο ανάγκες και το κλείνω εκεί. Να μπουν φυλακή οι ένοχοι… αλλά και να συνεχίσουν να πληρώνονται οι περισσότεροι οι οποίοι δικαιούνται τα χρήματα αυτά. Άρα είναι δύσκολη ισορροπία και πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να τη φέρουμε εις πέρας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «Θα είναι για όλους. Δηλαδή, τι λέει η αντιπολίτευση; Δώστε όλο το πακέτο στον 13ο μισθό. Όλο. Έτσι; Γιατί έχω φέρει και τον κανόνα της Κομισιόν, δεν έχει απαντήσει το ΠΑΣΟΚ. Τον έχω κι εδώ μαζί μου, για να μην νομίζουν κάποιοι ότι μπορεί να μας κοροϊδέψουν. Εμείς θα δώσουμε και στους δημοσίους υπαλλήλους και στους ιδιωτικούς υπαλλήλους και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους συνταξιούχους. Έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Άρα, μειώσεις φόρων, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, στήριξη της μεσαίας τάξης, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό: Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη παραδοσιακά, οι πρωθυπουργοί για να πούνε και οι αρχηγοί αντιπολίτευσης για να τάξουν προγράμματα, κ.λπ. Υπάρχουν δύο πολύ μεγάλες ποιοτικές διαφορές θεωρώ, που έχουν αξία για τον κόσμο, σε σχέση με τους υπόλοιπους, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ένα είναι ότι αυτά που λέει τα κάνει πράξη. Και άλλοι έχουν πει στη ΔΕΘ. Άμα γινόντουσαν πράξη όλα όσα έχουν ακουστεί κατά καιρούς από το βήμα της Θεσσαλονίκης από άλλους πολιτικούς αρχηγούς, θα ήμασταν όλοι σε επίπεδο πάμπλουτων κροίσων και θα είχαμε λύσει τα προβλήματά μας. Η διαφορά, λοιπόν, του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι αυτά που λέει -βάλτε προηγούμενες ομιλίες του- τα κάνει πράξη. Και, βέβαια, όσα δεν έχουν γίνει τόσο γρήγορα, τα παραδέχεται και τα διορθώνει. Η δεύτερη διαφορά, που αξίζει να στέκεστε, θεωρώ, και με τα υπόλοιπα κόμματα, είναι ότι πλέον συζητάμε στην Ελλάδα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε – τα καλύτερα είναι μπροστά μας, γιατί περάσαμε πολύ δύσκολα, οι πολίτες, και η μεσαία τάξη και όλοι … ».

Προσέθεσε ακόμη πως «ο μόνος τρόπος, λοιπόν, να γίνει ακόμα καλύτερα τα πράγματα -και θεωρώ ότι θα γίνουν σταδιακά καλύτερα, γιατί έχει κάνει πολλή υπομονή ο κόσμος- είναι να μεγαλώνουμε την πίτα» και εξήγησε: «Πώς μεγαλώνει η πίτα; Μόνο ένα πράγμα θα σας πω: Επενδύσεις. Έβγαλε κάποια στοιχεία το ΠΑΣΟΚ. Ήταν όλα ψεύτικα. Οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα υπερπολλαπλάσια απ’ ό,τι στην Ευρώπη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και τον Πάνο Καμμένο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Δύο φράσεις. Μία για το γενικό και μία για το ειδικό. Για το γενικό, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω ή να υπερτιμήσω κανέναν, το μόνο μας άγχος, η μόνη μας έγνοια, από αυτό που θα κριθούμε, είναι αν θα είμαστε συνεπείς στις εξαγγελίες μας και αν θα κάνουμε, συγκριτικά με το τι συνέβαινε όταν παραλάβαμε, καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Δηλαδή, να λύσουμε τα πολλά προβλήματα που προκύπτουν. Άρα, ο πήχης για εμάς δεν είναι κανένας πρώην πρωθυπουργός, υπουργός – είναι η δικιά μας η δουλειά. Από αυτό θα κριθούμε. Πάμε σε αυτό, επειδή είδα και τις συνομιλίες χθες που βγήκαν και απασχολήθηκε το διαδίκτυο. Νομίζω ότι όλο αυτό που γίνεται από χθες το βράδυ δεν είναι, καταρχάς, δική μου δουλειά να το σχολιάσω. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, είναι μία έρευνα σε εξέλιξη. Δεν θα πάρω εγώ θέση. Πολιτικά θα πω ότι είναι ο ορισμός του rebranding». Και ολοκληρώνοντας τόνισε: «Θα κριθούμε από τα παραδοτέα μας στην οικονομία, την υγεία, στην παιδεία. Έτσι; Από αυτά θα κριθούμε».