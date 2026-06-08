Επιταχύνεται ο “μίνι” ανασχηματισμός, σήμερα ή αύριο οι ανακοινώσεις – Τα σενάρια που “παίζουν”

Για σήμερα Δευτέρα 8/6 ή για αύριο Τρίτη 9/6 τοποθετούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακοινώσεις για τον ανασχηματισμό.

Όπως αναφέρουν οι νεότερες πληροφορίες, ο Παύλος Μαρινάκης φαίνεται πως θα παραμείνει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ενώ το χαρτοφυλάκιο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο υπουργείου Μεταφορών φέρεται να το αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας, ο οποίος προς το παρόν είναι υφυπουργός Οικονομικών.

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Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κυρανάκης είναι η πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιστροπής της Νέας Δημοκρατίας, με την εκλογή του να επικυρώνεται την Τετάρτη 10/6.

Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου φαίνεται να επιστρέφει στο υπουργείο Εξωτερικών ως υφυπουργός με αρμοδιότητα την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ.

Όσον αφορά στη θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος, για τη θέση του Νίκου Ταγαρά που έφυγε από τη ζωή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα επιλεγεί βουλευτής, μηχανικός στο επάγγελμα. Στο “τραπέζι” φέρεται να έχουν πέσει τα του Γιώργου Κοτρωνιά από τη Φθιώτιδα, του Θανάση Ζεμπίλη από την Εύβοια, και άλλων βουλευτών με αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία.

Παράλληλα, θεωρείται πιθανό για να ενισχυθεί το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου, ενόψει και των εθνικών εκλογών, να μετακινηθεί εκεί κάποιο υπουργικό στέλεχος, ενδεχομένως ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Νωρίτερα, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως οι ανακοινώσεις για τις αλλαγές εντός του κυβερνητικού σχήματος αναμένονται να έχουν γίνει μέχρι την Πέμπτη 11/6.

Ο ίδιος επανέλαβε πως δεν θα σημειωθούν ευρύτερες αλλαγές και παρέπεμψε σε αντικαταστήσεις των θέσεων που “ορφανεύουν”.

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Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε σήμερα από τους δημοσιογράφους αν θα μετακινηθεί από τη θέση του, ο κ. Μαρινάκης απάντησε με μια δόση χιούμορ, λέγοντας: “βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε;”.