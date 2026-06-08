Μαρινάκης: “Μέχρι την Πέμπτη οι ανακοινώσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα”

Οι ανακοινώσεις για τις αλλαγές εντός του κυβερνητικού σχήματος αναμένονται να έχουν γίνει μέχρι την Πέμπτη, 11 Ιουνίου όπως ανέφερε σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όσον αφορά τον ανασχηματισμό, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε πως δεν θα σημειωθούν ευρύτερες αλλαγές και παρέπεμψε σε αντικαταστήσεις των θέσεων που «ορφανεύουν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μετά την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης να αναλάβει καθήκοντα Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.

Και του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας μετά τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη:

Αυτοψία στις πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να ενημερωθεί για τις επιπτώσεις της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Οι ζημιές που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής αφορούν κυρίως παλαιές κατοικίες στο Προκόπι και τη Δαφνούσα. Δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν μεταβεί στην περιοχή για την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πληγέντων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 ρίχτερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν περίπου 70 μετασεισμοί, εκ των οποίων πέντε ήταν άνω των 3 ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 ρίχτερ. Η εικόνα αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η δόνηση των 5,2 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός.

Κλιμάκιο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας που βρίσκεται στην περιοχή πραγματοποιεί μετρήσεις, ενώ το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εκτιμά ότι έως το μεσημέρι θα υπάρχει σαφέστερη επιστημονική εικόνα για την εξέλιξη του φαινομένου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στην πλειονότητά τους φαίνεται να οφείλονται σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος διερευνούν όλα τα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες όπου προκύπτουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό τους στάδιο, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους άνω των 380.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

—–

Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται στα 1.600 ευρώ, από τα 1.250 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. Η αύξηση αυτή, ύψους 28%, είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περιόδου, ο οποίος ανέρχεται σε 20,8%.

Το ακατάσχετο oφείλει να αντανακλά τη σημερινή πραγματικότητα και όχι εκείνη του χθες. Το 2015, όταν ορίστηκε στα 1.250 ευρώ, η Ελλάδα βρισκόταν υπό δημοσιονομική ασφυξία.

Η αύξηση του ακατάσχετου εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ήδη ορατά, καθώς:

Σήμερα η Ελλάδα εμφανίζει ιδιωτικό χρέος ίσο με το 94,5% του ΑΕΠ, την ώρα που ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 121,4%.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών βρίσκεται πλέον στο 3,3%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, ενώ το 2016 είχε φτάσει στο 48,5%,

Μόνο μέσα στο 2025 πραγματοποιήθηκαν ρυθμίσεις ύψους 6,8 δισ. ευρώ.

– – – –

Υπερδιπλάσιος ρυθμός ανάπτυξης καταγράφεται για την Ελλάδα, συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat.

Ειδικότερα, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2% σε σχέση με τους πρώτους τρεις μήνες του 2025, ενώ το ΑΕΠ της Ε.Ε. μεγεθύνθηκε κατά 0,7%. Παράλληλα, μεταξύ του τελευταίου τριμήνου του 2025 και του πρώτου του 2026, η ελληνική οικονομία ενισχύθηκε κατά 0,2%, ενώ το ΑΕΠ της Ένωσης μειώθηκε κατά 0,1%.

Η αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, συνέβαλε καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας.

Σημαντική βελτίωση σημειώθηκε και στις επιδόσεις του ελληνικού εμπορίου. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο 2,4% και υπερέβη κατά πολύ την άνοδο των εισαγωγών που ήταν 0,5%, εξέλιξη που οδήγησε στον περιορισμό του εμπορικού ελλείμματος.

Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η συνεχιζόμενη αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης, κατά 1% σε ετήσια βάση, με σημαντική συνεισφορά και της κρατικής δαπάνης.

Οι εν λόγω μετρήσεις αντικατοπτρίζουν σε έναν βαθμό την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, καθώς περιλαμβάνουν τον Μάρτιο, που ήταν ο πρώτος μήνας της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

– – – –

Παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr για την παρακολούθηση των αιτημάτων των πολιτών προς το Δημόσιο.

Αξιοποιώντας την ο πολίτης θα γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται η υπόθεσή του, ποια υπηρεσία τη χειρίζεται και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσής της.

Η εν λόγω πλατφόρμα αφορά σε όλες τις υποθέσεις του Δημοσίου, για αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιουνίου 2026 και έπειτα.

Επιπλέον, θα υπάρχει έλεγχος από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ενώ η ορθή εφαρμογή του συστήματος θα συνδέεται και με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

– – – –

Επεκτείνεται, σταθερά, σε όλη τη χώρα το Σύστημα «Βραχιολάκι» για την ενημέρωση και παρακολούθηση των αναμονών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Ήδη 73 νοσοκομεία είναι διασυνδεδεμένα και ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών στα ΤΕΠ έχει μειωθεί κατά 63% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Μόνο τον Μάιο καταγράφηκαν περισσότερα από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, με τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης να διαμορφώνεται στις 3 ώρες και 40 λεπτά, κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο.

Το δε Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, διαχειρίστηκε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα πανελλαδικά, με περισσότερα από 10.300 περιστατικά και μέσο χρόνο εξυπηρέτησης 2 ώρες και 37 λεπτά.

Στα στοιχεία αποτυπώνεται, επί της ουσίας, η βελτίωση στη λειτουργία των εφημεριών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

– – – –

Οι πρώτες 72 γυναίκες που επέλεξαν να υπηρετήσουν εθελοντικά τη στρατιωτική τους θητεία παρουσιάστηκαν στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και συγκεκριμένα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία. Η ορκωμοσία τους θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου.

Το πρόγραμμα εθελοντικής στράτευσης λειτουργεί πιλοτικά και προβλέπει θητεία 12 μηνών για γυναίκες ηλικίας από 20 έως 26 ετών.

Μεταξύ των κινήτρων για όσες επιλέξουν να υπηρετήσουν περιλαμβάνονται η αναγνώριση της περιόδου θητείας τους ως προϋπηρεσίας και η μοριοδότησή τους σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για πρόσληψη ως επαγγελματίες οπλίτες ή πρόσληψη πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό.