Μαρινάκης: Απαντήσεις για ενέργεια, ΜΜΕ, ΕΝΦΙΑ και Μέση Ανατολή

Στο 13ο κατά σειρά Briefing για τους πολίτες, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για: τη σημασία των πρόσφατων ενεργειακών συμφωνιών της χώρας μας με αμερικανικούς κολοσσούς, την χρηματοδότηση ΜΜΕ, τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την εν εξελίξει κρίση στη Μέση Ανατολή, τον μειωμένο ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς της χώρας, το αν υπάρχει ενδεχόμενο να εμπλακεί η Ελλάδα στον πόλεμο, αλλά και την προσωπική θέση του περί κατάργησης της ανωνυμίας στο διαδίκτυο.

Για τις ενεργειακές συμφωνίες επεσήμανε: «Οι τέσσερις συμφωνίες Chevron και Elleniq Energy, που κυρώθηκαν από τη Βουλή, είναι ιστορικές για τη χώρα και νευραλγικής σημασίας.

Γιατί η Ελλάδα καθίσταται ακόμη πιο ισχυρός, ενεργειακός παίκτης.

Γιατί διπλασιάζονται οι θαλάσσιες περιοχές προς έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Γιατί δημιουργούνται θέσεις εργασίας.

Γιατί σε περίπτωση επιτυχίας στις έρευνες, τα κέρδη του κράτους θα προσεγγίσουν το 40% επί των συνολικών κερδών.

Ενεργειακή θωράκιση της χώρας.

Τεράστιας γεωστρατηγικής σημασίας αυτές οι συμφωνίες, γιατί αποδυναμώνεται στην πράξη το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Και θα μου πείτε, “γιατί δεν ψήφισαν όλα τα κόμματα όλα τα άρθρα;”. Γιατί πολύ απλά, η στείρα αντιπολίτευση, ως λογική και ως νοοτροπία, έχει εξαπλωθεί παντού στο πολιτικό σύστημα της χώρας».

Σε ερώτηση αν θα γίνει έρευνα για το ποιος χρηματοδοτεί συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης που διέδιδε αποδεδειγμένα fake news απάντησε: «Όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να μπω σε περιπτωσιολογική συζήτηση για ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Το μόνο σίγουρο είναι, ότι από τα τελευταία χρόνια και στο εξής δεν χρηματοδοτούνται τα μέσα αυτά από εσάς, από τους Έλληνες φορολογούμενους. Γιατί επί των δικών μας ημερών ψηφίστηκαν τα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, όπου ικανοποιήθηκαν διαχρονικά αιτήματα των Ενώσεων δημοσιογράφων. Όποιος δεν είναι στα Μητρώα αυτά, δεν παίρνει κρατική διαφήμιση».

Για το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης των πολιτών, αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί, επηρεάζοντας τις τιμές των αγαθών στην Ελλάδα, σημείωσε: «Κινηθήκαμε άμεσα με μια πρώτη δέσμη μέτρων. Πλαφόν στο μέγιστο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και είδη σούπερ μάρκετ. Εδώ μιλάμε για 63 προϊόντα στα οποία υπάρχει το σχετικό πλαφόν και τα πρόστιμα που θα επιβληθούν σε περίπτωση παραβάσεων ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 5.000.000 ευρώ. Έχουμε αποδείξει σε μια σειρά από κρίσεις που έχουμε κληθεί να διαχειριστούμε, ότι δεν αφήνουμε την κοινωνία αβοήθητη και το πιο σημαντικό, ότι η Ελλάδα, πλέον, έχει μια οικονομία που με μικρότερους φόρους παράγει πλεονάσματα και μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοιες έκτακτες καταστάσεις».

Στο ερώτημα: «Γιατί οι εταιρείες δεν προσλαμβάνουν ανθρώπους με ειδικές ανάγκες;», τόνισε: «Κάτι τέτοιο δεν ισχύει και όχι απλώς δεν ισχύει. Με πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης ενισχύουμε την πρόσληψη συμπολιτών μας με αναπηρία. Πριν από δύο μήνες έτρεξε ένα πρόγραμμα η ΔΥΠΑ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, όπου έδωσε τη δυνατότητα να προσληφθούν 2.000 συμπολίτες μας με αναπηρία σε δήμους σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας, ουσιαστικά, την ένταξη των συμπολιτών μας ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας».

Απαντώντας στην απορία: «Τί έγινε με τον ΕΝΦΙΑ, γιατί αποκλείστηκαν τόσοι;» είπε: «Η ερώτηση έχει να κάνει με το μέτρο που ανακοινώθηκε στην τελευταία ΔΕΘ και εφαρμόζεται από 1.1.2026, μισός ΕΝΦΙΑ για κάθε οικισμό κάτω από 1.700 κατοίκους και καθόλου ΕΝΦΙΑ από το 2027. Διαμαρτύρονται κάποιοι, ότι δεν είδαν τον μισό ΕΝΦΙΑ. Δεν είδαν, δηλαδή, αυτή τη μείωση. Το Υπουργείο Οικονομικών μας λέει ότι ή δεν έβαλαν καθόλου την παροχή ρεύματος ή την έβαλαν λάθος, ούτως ώστε να συνδέεται με την πρώτη κατοικία. Υπάρχει περιθώριο μέχρι 31 Ιουλίου για διορθωτική δήλωση, ούτως ώστε να δείτε μισό ΕΝΦΙΑ φέτος και καθόλου ΕΝΦΙΑ του χρόνου».

Αναφορικά με το αν θα εμπλακεί η χώρα μας σε συγκρούσεις στα στενά του Ορμούζ, υπογράμμισε: «Έχουμε απαντήσει. Δεν θα εμπλακούμε. Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα “Ασπίδες”, που είναι οριοθετημένο στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Ελλάδα είναι μία δύναμη αποκλιμάκωσης. Είναι μία δύναμη ειρήνης. Είναι μία χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και βέβαια είναι σταθερή στις συμμαχίες της. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η Ελλάδα στα πιο δύσκολα χρόνια κρίσεων και πολέμων έχει ισχυροποιηθεί, ουσιαστικά, σε όλα τα επίπεδα και διπλωματικό και αμυντικό».

Στη συνέχεια, στην ερώτηση: «Εγώ που σε ρωτάω τώρα με ψευδώνυμο θα με κόψεις;», ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Σε καμία περίπτωση» και μίλησε για την πρόταση που έχει εκφράσει ο ίδιος για ανωνυμία στο διαδίκτυο: «Είναι μία ταυτοτική, προσωπική μου θέση και δεν έχει να κάνει με τα ψευδώνυμα στο διαδίκτυο, αλλά με την ανάγκη, θεωρώ, όπως κάνουμε με τη δήλωση ενός κινητού, όταν θέλουμε να πάρουμε κινητό, να δηλώνουμε την ταυτότητά μας. Κάθε χρήστης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όταν κάνει λογαριασμό, η πλατφόρμα που κάνει λογαριασμό να γνωρίζει τα στοιχεία του. Και θα μου πείτε “που συμβαίνει αυτό στον πολιτισμένο κόσμο;”. Και θα σας απαντήσω: μέχρι να πάρει αποφάσεις η Αυστραλία για τους ανήλικους και τα social media, σε ποια άλλη χώρα γινόταν; Για όλα υπάρχει μία πρώτη φορά και είναι μία μάχη, που πρέπει να δοθεί. Μια πολύ δύσκολη μάχη, όχι μόνο σε ελληνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τις πλατφόρμες. Κάποιοι άλλοι μου λένε: “μα ήδη το ηλεκτρονικό έγκλημα όταν τελούνται εγκλήματα αναζητά τους χρήστες”. Για ρωτήστε πόσες φορές βρίσκουν τοίχο. Για ρωτήστε πόσες φορές δεν μπορούν να δουν ποιος είναι πίσω από τέτοια προφίλ.

Εδώ δεν μιλάμε για κριτική. Εδώ δεν μιλάμε για περιορισμό της ελευθερίας του λόγου. Κανείς δεν πρόκειται να αμφισβητήσει αυτά τα αυτονόητα δικαιώματα. Εδώ μιλάμε για τέλεση εγκλημάτων. Πίσω από ανώνυμα προφίλ κρύβονται άνθρωποι, που απειλούν τα παιδιά μας. Κρύβονται άνθρωποι, που, ενώ ξέρουν ποιοι είμαστε εμείς, δεν ξέρουμε ποιοι είναι και μας βρίζουν και μας συκοφαντούν. Η μάχη για να βγουν οι “κουκούλες” από το διαδίκτυο και το ξαναλέω, όχι να καταργηθούν τα ψευδώνυμα, αλλά να γίνεται ταυτοποίηση χρηστών, για μένα είναι ιερή, ταυτοτική και θα τη δώσω μέχρι τέλους, όχι ως πολιτικός, αλλά ως πολίτης, ως πατέρας, ως σύζυγος».

Τέλος, με αφορμή την επικαιρότητα, σχολίασε για τα Όσκαρ:«…Τώρα που είπατε Όσκαρ, θυμάμαι το 2000, 12 χρονών εγώ τότε, που ήταν την ίδια χρονιά “Mονομάχος” και “Nαυαγός” και δεν ήξερες ποιος πρέπει να πάρει το Όσκαρ. Ο Τομ Χανκς, oΡάσελ Κρόου. Ποιος να πάρει την καλύτερη ταινία; Κάνω τώρα σαν τον παππού μου. “Τότε είχαμε φοβερές ταινίες αγόρι μου. Τώρα αυτά τα οποία βλέπετε και αυτά τα οποία ακούτε”. Τέλος πάντων, τα λέμε σε λίγες μέρες ξανά».