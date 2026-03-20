Νέες απειλές του Ιράν κατά των ΗΠΑ και Ισραήλ: “Δεν θα είστε ασφαλείς πουθενά” – Συναγερμός στη βάση Ιντσιρλίκ της Τουρκίας

Για 21η συνεχόμενη ημέρα φλέγεται η Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις από τις αντιμαχόμενες πλευρές καθώς ο αριθμός των καταστροφών αλλά και των θυμάτων αυξάνονται μέρα με την μέρα.

Νέες απειλές εκτόξευσε το Ιράν το μεσημέρι της Παρασκευής (20/3), μετά την δολοφονία δύο ανώτατων αξιωματούχων του καθεστώτος τις προηγούμενες ώρες. Ο ανώτατος στρατιωτικός εκπρόσωπος της Τεχεράνης, στρατηγός Αμπολφάζλ Σεχαρτσί δήλωσε σε ανακοίνωσή του, η οποία δημοσιεύθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, ότι «από εδώ και πέρα, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς, ακόμη και πάρκα, περιοχές αναψυχής και τουριστικοί προορισμοί οπουδήποτε στον κόσμο δεν θα είναι ασφαλείς για εσάς».

Αναλυτικά η δήλωση:

«Η δολοφονία αξιωματικών και ορισμένων διοικητών των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων δεν καταδεικνύει τη δύναμη του εχθρού, αλλά είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας, της απελπισίας και της κακίας του. Οι ηγέτες μας δεν κρύβονται στην εξορία όπως οι ανώτεροι αξιωματούχοι της ισραηλινής οντότητας και οι Αμερικανοί, αλλά ζουν ανάμεσα στον λαό.

Θα συνεχίσουμε τις αποτελεσματικές μας επιθέσεις εναντίον των εχθρών με σταθερότητα και με μεγαλύτερη ισχύ από πριν. Σύντομα θα εκδιώξουμε τους εχθρούς από τις κρυψώνες και τα καταφύγιά τους και θα τους επιβάλουμε την τιμωρία που τους αξίζει για την επιθετικότητά τους. Προς τους επιτιθέμενους: Από τώρα και στο εξής, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς, οι τουριστικές και ψυχαγωγικές περιοχές σε όλο τον κόσμο δεν θα είναι πλέον ασφαλείς. Οι ηγέτες μας δεν κρύβονται σε καταφύγια όπως οι ανώτεροι αξιωματούχοι της ισραηλινής οντότητας και οι Αμερικανοί».

Ήχησαν σειρήνες στο Ιντσιρλίκ: «Δεν έγινε επίθεση, λάθος συναγερμός»

Ανακοίνωση για τις σειρήνες που ακούστηκαν νωρίτερα σήμερα στα Άδανα, κοντά στη βάση του Ιντσιρλίκ, εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Μετά τους συνεχόμενους ήχους σειρήνων στη βάση του Ιντσιρλίκ στα Άδανα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έκανε άμεσα ανακοίνωση, στην οποία τονίζει ότι δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, επρόκειτο για «λανθασμένο συναγερμό» και δεν σημειώθηκε κάποια επίθεση που να προκαλεί ανησυχία.

Υπενθυμίζεται ότι πάνω από την Τουρκία έχουν αναχαιτιστεί τουλάχιστον 2 φορές ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι.

Στο μεταξύ, τα ξημερώματα της Παρασκευής 20/3 οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη, μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν στο βόρειο Ισραήλ.

Επίσης, εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμανε συναγερμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ, καθώς οι αντιαεροπορικές άμυνές τους ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με πυραύλους.

Και το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας, ενώ και το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο περί αναχαιτίσεις drones στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Βίντεο από τη φωτιά στο σπίτι στο οποίο έπεσε θραύσμα ιρανικού πυραύλου στο Ρεχοβότ κοντά στο Τελ Αβίβ με τους 2 τραυματίες.

Un frammento di un missile lanciato dall'Iran verso Israele è caduto nella città di Rehovot. Nove persone sono rimaste ferite..pic.twitter.com/poeJ6S76cw— ABRAHAM IRON -0+💥 (@100_yearsiron) March 20, 2026

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν

Νέο βίντεο από τους βομβαρδισμούς στρατιωτικών στόχων στο Ιράν ανέβασε στα social media η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να στοχεύουν εγκαταστάσεις στο εσωτερικό του Ιράν, επιδιώκοντας την καταστροφή κέντρων διοίκησης, αποθηκών οπλισμού και εκτοξευτών πυραύλων. U.S. forces continue to degrade Iranian combat capabilities by striking military targets deep inside Iran. pic.twitter.com/mKWs2G6SEx— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 20, 2026

Μέση Ανατολή: Νεκροί ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης και ηγετικό στέλεχος της Μπασίτζ

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, ο ταξίαρχος Ισμαήλ Αχμαντί σκοτώθηκε μαζί με άλλα τρία άτομα σε βομβαρδισμό την Πέμπτη 19/3.

Νωρίτερα, η ιρανική δημόσια τηλεόραση ανακοίνωσε επίσημα το πρωί ότι ο στρατηγός Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί, εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε σε επιδρομή.