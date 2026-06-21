Παρών στα εγκαίνια του κτηρίου Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου τη Δευτέρα 22/6 ο Μητσοτάκης

Το παρών στα εγκαίνια του κτηρίου Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου αναμένεται να δώσει τη Δευτέρα 22/6 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 19.00 θα μιλήσει στα εγκαίνια του κτηρίου Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

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Το νέο κτίριο, το οποίο θεμελιώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2024 από τον δωρητή του έργου, κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη, έχει έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων και θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας, φιλοξενώντας υποδομές διεθνών προδιαγραφών.

Μεταξύ άλλων, το νέο κτίριο διαθέτει Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας με 24ωρη λειτουργία, καθώς και εξειδικευμένα τμήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Δεδομένων.

Σημειωτέον ότι η νέα Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό του κοινού Σώματος Πληροφορικής, ενισχύοντας την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι στις σύγχρονες ψηφιακές απειλές.