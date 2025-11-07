Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Αναβαθμίζεται η παρουσία του ελληνικού FBI στην Κρήτη – “Δεν κάνουν κουμάντο οι τοπικές μαφίες”

Νέα μέτρα ανακοινώνει σήμερα ο υπουργός Προστασίας, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης που βρίσκεται στη Κρήτη με αφορμή το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια.

«Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (το ελληνικο FBI) έχει ένα κλάδο στη Βόρεια Ελλάδα και ένα κλαδί στην Κρήτη. Αυτό το κλαδί το ενισχύουμε, το στελεχώνουμε και το αναβαθμίζουμε σε Υποδιεύθυνση της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει πανελλαδική αρμοδιότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, η Υποδιεύθυνση θα έχει όλους τους αναγκαίους πόρους ώστε να είναι πλήρως υπηρεσιακή και αποτελεσματική υπηρεσία.

Εντός των επόμενων ημερών, αναμένεται και η τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αυστηροποίηση του πλαισίου οπλοκατοχής.

Παράλληλα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα υπάρξει και μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη. Ταυτόχρονα θα παρθεί και μια σειρά από άλλα μέτρα – όπως ειδική αστυνόμευση σε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς να στοχοποιούνται κάτοικοι μιας περιοχής.

Η ομιλία Χρυσοχοΐδη

Η πρόοδος που σημειώσαμε μετά την κρίση δεν είναι δεδομένη. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι οι δικές μας παθογένειες που μπορεί να μας οδηγήσουν σε νέες κρίσεις τώρα που ο κόσμος είναι πιο απαιτητικός από ποτέ. Δείτε τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, είναι μέσα σε ένα κυκλώνα αναταραχών και αβεβαιοτήτων. Όλά αυτά που δυναμιτίζουν την ζωή στην ανατολική Μεσόγειο

Και την ώρα που η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία προσπαθεί να επουλώσει τα τραύματα και να βρει δρόμο με ασφάλεια, εμφανίζονται παραβατικές συμπεριφορές και αντικοινωνική συμπεριφορά.

Εγκληματικές ομάδες που λεηλατούν ό,τι βρουν μπροστά τους, νταήδες που νομίζουν ότι είναι πάνω από τους νόμους. ποντικοί στα κρατικά ταμεία που κλέβουν τον δίκαιο κόπο των πολιτών και των συναδέλφων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θα επαναλάβω τα τετριμμένα. Είμαι εδώ όπως και πριν από λίγες εβδομάδες για να δώσω μήνυμα αποφασιστικότητας ότι το σχέδιο για τον έλεγχο της εγκληματικότητας θα προχωρήσει ακόμα πιο αποφασιστικά.

Πριν από έναν χρόνο ιδρύσαμε το ελληνικό FBI που έχει σημαντικές επιτυχίες. Έχει από την αρχή έναν κλάδο στη Θεσσαλονίκη και ένα κλαδί στην Κρήτη γιατί είχαμε κατανοήσει την ανάγκη ύπαρξης. Το ενισχύουμε και το αναβαθμίζουμε σε υποδιεύθυνση, του δίνουμε πόρους ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακή και αποτελεσματική

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

δεν θα κάνουν κουμάντο στην Κρήτη οι νταήδες και οι τοπικές μαφίες, Δεν θα αφήσουμε να αμαυρώσουν την περιοχή η παραβατικότητα. Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό. Μετά τις ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν και οι δολοφόνοι για να τρομοκρατήσουν τους πολίτες

Παρουσιάζοντας τα σχετικά στοιχεία είπε ότι η εγκληματικότητα στην Κρήτη παρουσιάζει μείωση. Η Κρήτη συμμετέχει με 2% στις κλοπές και διαρρήξεις της επικράτειας και στο 1% των ληστειών και έχουμε 100% στην εξιχνίαση των ανθρωποκτονιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στα συγκριτικά στοιχεία των τροχαίων στο 10μηνο 2024 και 2025, ειδικά στον ΒΟΑΚ, είπε ότι φέτος έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Πέρυσι είχαμε 42 και φέτος 27 μείωση 35% στα θανατηφόρα και 41% μείωση στους θανόντες. Επίσης έχουμε αύξηση της καταγραφής παραβάσεων όπως χρήση αλκοόλ, μη χρήση κράνους και ζώνης.

Η Κρήτη δέχεται ετησίως 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες που φτάνουν μέσω των αεροδρομίων και πολλούς χιλιάδες με τα πλοία. Η συμπεριφορά της Κρήτης απέναντι σε αυτούς ήταν υποδειγματική, δεν είχαμε ούτε μια ληστεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κρήτη ήταν, είναι και θα είναι από τους ασφαλεστερους τουριστικούς προορισμούς.

Πέρυσι ήταν 2.300 συλλήψεις, φέτος 1900. Πέρυσι 82 προφυλακίσεις και φέτος 200 γιατί έχει αλλάξει η νομοθεσία επί το αυστηρότερο ενώ έχουμε συνολικά 2678 κατασχεθέντα όπλα.

Αναλυτικά τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός Προστασίας:

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή η μεταφορά όπλου για πυροβόλα όπλα με συγκεκριμένη αναφορά για όπλα. Προστίθενται τα πιστόλια και τα περίστροφα.

Κάθειρξη 10 ετών για όποιον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί όπλων εντός 10ετιας. Η ποινή εκτίεται και δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ η έφεση.

Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων, δηλαδή υποτροπή, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, εκβίασης. Εδώ η ποινή εκτίεται. Υπάρχει σήμερα διάταξη που αν κάποιος την ώρα που επιχειρεί π.χ. να διακινήσει ναρκωτικά και χρησιμοποιεί όπλο, τώρα αυτό επεκτείνεται στη ζωοκλοπή, παράνομη βια και εκβίαση

Θα δίνεται η δυνατότητα στον εισαγγελέα να λαμβάνει μέτρα προληπτικού χαρακτήρα σε γνωστές αντιπαλότητες.

Θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης και θα επανεξεταστούν όλες οι δοθείσες άδειες για σκοποβολή. Γιατί φαίνεται ότι ορισμένοι κάνουν κατάχρηση αυτή της δυνατότητας και μέσω αυτής προμηθεύονται χιλιάδες σφαίρες και η Κρήτη έχει αρκετές.

Ειδική διάταξη για μη επιβολή ποινής όποιου παραδίδει τον οπλισμό του ενόψει του γεγονός ότι θα ακολουθήσουν έλεγχοι σαρωτικοί.

Το έθιμο με τις μπαλωθιές δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η διάταξη που αφορά την οπλοφορία ή την οπλοχρησία μέσα σε δημόσιους χώρους επεκτείνεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπως οι γάμοι και οι εμποροπανηγύρεις.