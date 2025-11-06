Βορίζια: «Δεχθήκαμε επίθεση και από τον 39χρονο και από πάνω» – Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες του οι δυο τραυματίες

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες του οι δυο τραυματίες που βρίσκονται στο ΠΑΓΝΗ από το μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης με τους δυο νεκρούς.

Στις απολογίες τους σύμφωνα με το Cretalive οι δυο τραυματίες αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, με τον 25χρονο αλλά και τον 30χρονο να εστιάζουν περισσότερο στο κομμάτι της ένοπλης επίθεσης που δέχθηκαν, όπως ισχυρίστηκαν, ωστόσο επί της ουσίας δεν θέλησαν να μπουν σε λεπτομέρειες καθώς θεωρούν ότι η δικογραφία είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Παράλληλα, για τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη που σκοτώθηκε τα δυο άτομα ισχυρίστηκαν ότι είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα με το 4χ4 και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, βγάζοντας το χέρι από το παράθυρο.

Φαίνεται να κρατούσε κάτι σαν πιστόλι, υποστηρίζουν. Ακόμα ισχυρίζονται ότι δέχθηκαν επίθεση με καλάσνικοφ από τουλάχιστον δύο άτομα, τα οποία βρίσκονταν στην πάνω πλευρά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εισαγγελέας και ανακριτής μετέβησαν το μεσημέρι στο ΠΑΓΝΗ και μετά τις απολογίες τους οι δύο τραυματίες κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Υπενθυμίζεται ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού. Να θυμίσουμε, ότι τη Δευτέρα απολογούνται τα τρία αδέλφια που παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στις αρχές και κατηγορούνται για την εμπλοκή τους στην αιματηρή συμπλοκή.

Βορίζια: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στον συγγενή του 39χρονου νεκρού – Συνελήφθη ένα ακόμη άτομο

Τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια, όπως και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, αντιμετωπίζει πλέον ο 43χρονος άνδρας που συνελήφθη χθες, μετά από επιχείρηση αστυνομικών, οι οποίοι εντόπισαν σε σπηλιά που βρίσκεται σε αγροτεμάχιο που του ανήκει, κυνηγετικό όπλο και φυσίγγια. Οι αρχές, μετά τις καταθέσεις που έχουν ληφθεί, αλλά και το βίντεο που έφτασε στα χέρια τους από την ώρα των πυροβολισμών, ταυτοποίησαν τον 43χρονο ως τον άνθρωπο που πυροβόλησε με καλάσνικοφ από ψηλό σημείο, στον αύλειο χώρο του σπιτιού στο οποίο λίγες ώρες πριν το μακελειό, είχε εκραγεί αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός. Υπενθυμίζεται ότι ο θάνατος της 56χρονης οφειλόταν σε διαμπερές τραύμα από πυροβολισμό με καλάσνικοφ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν από τις πρώτες εξετάσεις, ότι το τραύμα είχε προκληθεί από πυροβολισμό από ψηλό σημείο. Ο 43χρονος συγγενής του δεύτερου νεκρού στο μακελειό -του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών- οδηγήθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα.

Στη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου, για συμμετοχή στο μακελειό το περασμένο Σάββατο στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, προχώρησαν αστυνομικοί νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης 6-11-2025. Πρόκειται για έναν 48χρονο, συγγενή του 39χρονου που τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου. Το συγκεκριμένο άτομο ταυτοποιήθηκε , μετά από καταθέσεις αλλά και βιντεοληπτικο υλικό, ως το πρόσωπο που βρισκόταν μαζί με τον άλλο συγγενή του 39χρονου νεκρού, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε σήμερα δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία πυροβολούσε από ψηλά με καλάσνικοφ. Σε βάρος του 48χρονου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία της συνέργειας .