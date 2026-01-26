Μητσοτάκης στο Υπουργικό: “Εθνική αναγκαιότητα η πολιτική σταθερότητα” – Τι είπε για επιστολική ψήφο και μισθούς

Με την τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1 στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα άρχισε την εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, που συνεδριάζει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Η σκέψη μας βρίσκεται με τις οικογένειες των θυμάτων» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε πως «η Πυροσβεστική ερευνά ήδη τις συνθήκες για να αποδοθούν ευθύνες».

Σε άλλο σημείο κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «σε ταραγμένους καιρούς δεν αρκεί μόνον η ισχύς των αξιών μας. Χρειάζεται και η αξία της ισχύος μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε επίσης κρίσιμη την ενδυνάμωση της πατρίδας «σε άμυνα, διπλωματία, οικονομία και κοινωνία». «Σε αχαρτογράφητα νερά η πολιτική σταθερότητα είναι εθνική αναγκαιότητα» διεμήνυσε.

Όσον αφορά στην επέκταση του δικαιώματος Επιστολικής Ψήφου των Ελλήνων του Εξωτερικού στις εθνικές εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε τη σύσταση «ειδικής Τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού», επισημαίνοντας ότι «οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12», καθώς και ότι «το όριο εισόδου παραμένει στο 3%».

Σύμφωνα με τον ίδιο, εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί μια «αυτονόητη εθνική επιλογή πέρα και πάνω από κομματικά τείχη» και εξέφρασε την ελπίδα «ότι θα αποτελέσει κοινή απόφαση όλου του πολιτικού κόσμου». Μάλιστα, ανέφερε πως αρχίζουν γρήγορα οι διαβουλεύσεις.

Σχετικά με τις αυξήσεις στους μισθούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «στο τέλος του μήνα οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα δουν στη μισθοδοσία τις μεγάλες μειώσεις φόρων που οδηγούν σε αύξηση των μισθών τους» και υποστήριξε ότι αποτελούν «ανάχωμα στην ακρίβεια που ταλανίζει όλες τις χώρες».

«Μαγικες λύσεις δεν υπάρχουν», είπε ο πρωθυπουργός και ανέδειξε ως μονόδρομο τη «στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος».

Όσον αφορά στις ρυθμίσεις για Κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η αναμέτρηση με το “βαθύ κράτος”, τη γραφειοκρατία και τις παθογένειες συνεχίζεται» και υπογράμμισε ότι οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες εντάσσονται στο πλαίσιο μικρών και μεγαλύτερων αλλαγών «που εξοικονομούν χρόνο, χρήμα και ενέργεια».

Υπουργικό Συμβούλιο: Αναλυτικά η ατζέντα της συνεδρίασης

-Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με ρυθμίσεις για ένα Κράτος πιο φιλικό στον πολίτη,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή,

-Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση του νομοσχεδίου για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών (ΕΕ) 2023/2413, 2024/1405 και της μερικής ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1463 και τη σύσταση της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων.