Μητσοτάκης στο Υπουργικό για την τραγωδία στο εργοστάσιο “Βιολάντα”: “Η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων – Θα αποδοθούν ευθύνες”

Στην ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1 στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο.

«Η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε πως «η πυροσβεστική ερευνά ήδη τις συνθήκες για να αποδοθούν ευθύνες», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 4 τα ξημερώματα σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη και ξέσπασε φωτιά στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας “Βιολάντα”, την ώρα που στο εσωτερικό βρίσκονταν 13 εργαζόμενοι.

Γύρω στις 9 το πρωί, εντοπίστηκαν απανθρακωμένες στο υπόγειο τρεις εργαζόμενες και λίγο αργότερα και τέταρτη, ενώ αναζητείται ακόμα μία.

Από την ισχυρή έκρηξη, που έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα και ακούστηκε πολλά χιλιόμετρα μακριά, άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ, το κτίριο τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες.

Η καταστροφή τόσο από την έκρηξη όσο και από τη φωτιά είναι τεράστια, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχει καταρρεύσει τμήμα του εργοστασίου.

Βιολάντα: Η ανακοίνωση της εταιρείας για τη φωτιά

“Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν. Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους. Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια”, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της πριν τον εντοπισμό των απανθρακωμένων σορών.