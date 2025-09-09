Λαζαρίδης: Κανένα υπόμνημα δεν έλαβε ο κ. Μυλωνάκης από σημαίνον στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Απάντηση σε όσα είπε, νωρίτερα σήμερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που εξελίσσεται στην ολομέλεια.

Ο κ. Λαζαρίδης σχολίασε, επίσης, δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται στον κ. Μυλωνάκη. «Η κ. Κωνσταντοπούλου επιχείρησε για μια ακόμη φορά να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, επικαλούμενη θολά δημοσιεύματα. Δημοσιεύματα, τα οποία μπορεί να γράφει και η ίδια ενδεχομένως, ή και συνεργάτης της. Η κ. Κωνσταντοπούλου έρχεται εδώ και μας κουνάει δημοσιεύματα, συγκεκριμένων μέσων, το τονίζω και πάλι, συγκεκριμένων μέσων. Δημοσιεύματα, τα οποία είναι, κατά βάση, αστήρικτα και στη συνέχεια, έρχεται και σπέρνει διάφορες θεωρίες. Τις θεωρίες αυτές τις αναπαράγει η ίδια στη συνέχεια. Θεωρεί δεδομένα όλα αυτά τα οποία τα δημοσιεύματα γράφουν, βγάζει κατηγορητήρια, προς άπαντες», είπε ο κ. Λαζαρίδης και αφού αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα δημοσιεύματα, σημείωσε ότι μεταξύ αυτών των δημοσιευμάτων, του κ. Μυλωνάκη και της κυβερνήσεως, προφανώς πιστεύει τον κ. Μυλωνάκη και την κυβέρνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν χρειάζεται ο κ. Μυλωνάκης συνήγορο, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να πω για να καταγραφούν στα πρακτικά. Κανένα υπόμνημα δεν έλαβε ο κ. Μυλωνάκης από σημαίνον στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρξε ένα άτυπο ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο είναι απολύτως λογικό, νομίζω, για τη διαδικασία των πληρωμών και των ενισχύσεων, ένα ενημερωτικό σημείωμα το οποίο συνέταξε ένας ειδικός συνεργάτης, για τα αγροτικά θέματα, της προεδρίας της κυβέρνησης, κάτι απολύτως λογικό. Δεν βλέπω κάτι παράλογο. ‘Αλλωστε είμαστε σε μια περίοδο που βρισκόταν σε ένταση η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ είπε επιπροσθέτως ότι ο κ. Μυλωνάκης, την περίοδο που έγιναν οι νόμιμες επισυνδέσεις, το περιεχόμενο των οποίων περιλαμβάνεται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφορούν δικαστική έρευνα το 2022, δηλαδή σε χρόνο που ο κ. Μυλωνάκης ήταν Γενικός Γραμματέας της Βουλής και δεν ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τέλος, επειδή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επικαλέστηκε αναφορές δύο βουλευτών της ΝΔ, που «υποτίθεται έχουν πει ότι ενημερώθηκαν από το Μαξίμου» ότι υπάρχουν συνομιλίες βουλευτών, ο κ. Λαζαρίδης ανέφερε ότι ο τέως υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου έχει δηλώσει ότι «ενημερώθηκε αρμοδίως από τη Βουλή, την ημέρα κατά την οποία κατατέθηκε η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και όλα τα άλλα που κατά καιρούς ακούγονται είναι ιστορίες για αγρίους».