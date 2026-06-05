Λατινοπούλου: «Ήρωας ο Έλληνας που έκανε μαύρους στο ξύλο τους Αιγύπτιους»

Πανικός έχει προκληθεί από το επεισόδιο στην Καλλιθέα, όπου χθες, Πέμπτη (04/06), ένας 55χρονος ξυλοκόπησε δύο επίδοξους διαρρήκτες. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου πήρε θέση για το περιστατικό και ζήτησε άμεση αλλαγή του νόμου.

Σε βίντεο που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, φαίνεται ένας 55χρονος άνδρας να κρατάει ένα αιματοβαμμένο ρόπαλο του μπέιζμπολ και να ακινητοποιεί έναν αιμόφυρτο νεαρό αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος μαζί με έναν σύνεργο του φέρονται να έβγαζαν φωτογραφίες έξω από την πολυκατοικία του άνδρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το περιστατικό συνελήφθησαν και οι τρεις εμπλεκόμενοι, ενώ πυροδοτήθηκε μία έντονη πολιτική συζήτηση σχετικά με τα όρια της αυτοάμυνας.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής σχολίασε το γεγονός με έντονο τρόπο, ενώ χαρακτήρισε τον 55χρονο «ήρωα», καταγγέλλοντας ότι είναι παράλογη η σύλληψη του,

Αναλυτικά η κ. Λατινοπούλου είπε:

«Ήρωας ο Έλληνας που έκανε μαύρους στο ξύλο τους Αιγύπτιους που πήγαν να τον ληστέψουν. Μπήκαν 2 στο σπίτι και συνέλαβαν 3. Συνέλαβαν τον Έλληνα πολίτη που έκανε τα πάντα για την αυτοπροστασία του. Τι έκανε; Τους έδειρε, τι έπρεπε να τους κάνει δηλαδή; Να τους κεράσει κανένα γλυκάκι;

Ο νόμος πρέπει να αλλάξει. Αυτή την στιγμή αυτό που επικρατεί είναι ο νόμος της ζούγκλας.

Όταν παραβιάζει το σπίτι σου και κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα, η δική σου και της οικογένειας σου και η ζωή σου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και πρέπει να μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάθε μέσο, ακόμα κι αν βγει βαριά τραυματίας ο εισβολέας ή ακόμα κι αν προκληθεί ο θάνατος του. Τελεία, παύλα, παράγραφος».