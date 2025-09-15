Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σπανούλη – Τον συνεχάρη για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον προπονητή της εθνικής ομάδας μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη.

Συγκεκριμένα, συνεχάρη για τη μεγάλη επιτυχία του ιδίου και των παικτών μας, τονίζοντας πως όλη η Ελλάδα είναι περήφανη για την προσπάθεια τους, που οδήγησε την «επίσημη αγαπημένη» ξανά στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.