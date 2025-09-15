Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σπανούλη – Τον συνεχάρη για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025

Τι συζήτησαν οι δυο πλευρές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σπανούλη – Τον συνεχάρη για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον προπονητή της εθνικής ομάδας μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη.

Συγκεκριμένα, συνεχάρη για τη μεγάλη επιτυχία του ιδίου και των παικτών μας, τονίζοντας πως όλη η Ελλάδα είναι περήφανη για την προσπάθεια τους, που οδήγησε την «επίσημη αγαπημένη» ξανά στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ