Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα παραστεί στα εγκαίνια του Europa Experience – Στο πλευρό του η Ρομπέρτα Μέτσολα

O Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δώσει αύριο (28.11) στις 11:00 το παρών στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο, μαζί με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola.

Στις 12:45 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον Τύπο.

Στις 13:45 o Κυριάκος Μητσοτάκης και η κα Metsola θα έχουν συζήτηση με νέες και νέους στην Εθνική Πινακοθήκη.