“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα παραστεί στα εγκαίνια του Europa Experience – Στο πλευρό του η Ρομπέρτα Μέτσολα

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα παραστεί στα εγκαίνια του Europa Experience – Στο πλευρό του η Ρομπέρτα Μέτσολα
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

O Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δώσει αύριο (28.11) στις 11:00 το παρών στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο, μαζί με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola.

Στις 12:45 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον Τύπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 13:45 o Κυριάκος Μητσοτάκης και η κα Metsola θα έχουν συζήτηση με νέες και νέους στην Εθνική Πινακοθήκη.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ