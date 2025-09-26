Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg: “Έχουμε γυρίσει σελίδα, η Άμυνα πρέπει να είναι προτεραιότητα για την ΕΕ”

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη στον αρχισυντάκτη του Bloomberg μιλώντας για την πρόοδο της ελληνική οικονομίας, την ευρωπαϊκή άμυνα και τις επόμενες εκλογές στην Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πλέον η χώρα έχει αλλάξει σελίδα και το σημαντικό είναι να ακολουθούμε πολιτικές που οδηγούν στην ανάπτυξη. Όπως είπε δε, είναι πιθανόν να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα και το 2025.

Συνεχίζοντας είπε πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εγγυηθεί η συλλογική ανάπτυξη. «Πρέπει να δούμε την ευρύτερη εικόνα» είπε ο πρωθυπουργός λέγοντας πως οι δύσκολες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην συνέχεια ο πρωθυπουργός είπε πως «εφόσον μιλάμε για τραπεζική ένωση, τότε δεν θα έπρεπε να έχουμε αντιρρήσεις στο να εξαγοράσει μία ξένη τράπεζα μία ελληνική, αυτό σημαίνει πως έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και την πορεία της ελληνικής οικονομίας». Για την ευρωπαϊκή άμυνα τόνισε ότι πρέπει να παρθούν σημαντικές συλλογικές αποφάσεις, ενώ για το κόστος ζωής είπε ότι ο μόνος δρόμος είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να το καταπολεμήσουμε. Αυτές οι πολιτικές είναι μακροπρόθεσμες», σημείωσε ο πρωθυπουργός λέγοντας πως αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι εμφανές και στην ΕΕ.

Απαντώντας σε ερώτημα για τις επόμενες εκλογές, ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος πως η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία της επόμενης Βουλής.

Να θυμίσουμε ότι, στις 18.00 (ώρα Ελλάδος) ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες. Στις 18.45 (ώρα Ελλάδος) ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.