Bloomberg: Ο Μητσοτάκης προχωρά σε φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη

Στην επικείμενη ΔΕΘ και στην ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το Σάββατο 6/9 στο Βελλίδειο, από όπου αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα, αναφέρεται δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να ανακοινώσει νέα μέτρα ανακούφισης για την ταλαιπωρημένη μεσαία τάξη της χώρας, μετά από μια δημοσιονομική ανάκαμψη που ήταν σχεδόν αδιανόητη κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.

Αξιοποιώντας ένα απροσδόκητο πλεόνασμα από τα σημαντικά υψηλότερα έσοδα που φαίνεται ότι θα συνεχιστούν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει μια σειρά από μέτρα, που θα μπορούσαν να θέσουν τις βάσεις για την παράταση της θητείας του ως του μακροβιότερου ηγέτη της χώρα σε πάνω από δύο δεκαετίες, τονίζει το διεθνές πρακτορείο. The Greek government is poised to unveil new relief measures for the country's middle class https://t.co/PspblcTXvb— Bloomberg (@business) September 3, 2025

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι η μείωση των φόρων για τη μεσαία τάξη, η στήριξη των νοικοκυριών και η αύξηση των δαπανών για τους συνταξιούχους, καθώς και για τους υπαλλήλους των δυνάμεων ασφαλείας, όπως η αστυνομία.

Αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, το προγραμματισμένο πακέτο ενδέχεται να ξεπεράσει τα 1,5 δισ. ευρώ, σημειώνει το Bloomberg επικαλούμενο πηγές με γνώση των εν λόγω σχεδίων. Εφόσον ο προϋπολογισμός της χώρας συνεχίσει να υπερβαίνει τις προβλέψεις, η κυβέρνηση ενδέχεται να εξετάσει και άλλα μέτρα ανακούφισης τον Απρίλιο, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Τέτοια μέτρα θα είχαν προκαλέσει κάποτε ανησυχία στους επενδυτές σε μια χώρα της οποίας τα διογκωμένα δημόσια οικονομικά σχεδόν την ανάγκασαν να αποχωρήσει από το ευρώ το 2015.

Ωστόσο, η πάταξη της φοροδιαφυγής, προσθέτει το Bloomberg, η οποία οδήγησε σε μαζική αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό της, έδωσε στον Μητσοτάκη δημοσιονομικό περιθώριο που θα έκανε τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες να ζηλέψουν, παρά το χρέος που ξεπερνά το 140% του ΑΕΠ και παραμένει το μεγαλύτερο στην περιοχή.

«Οι προσπάθειες της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποδίδουν καρπούς και αξίζουν αναγνώριση», δήλωσε ο Joong Shik Kang, επικεφαλής της αποστολής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα, ο οποίος διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην παρακολούθηση της χώρας κατά τη διάρκεια της κρίσης. «Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά αξιοσημείωτα».

Τα μέτρα υψηλής τεχνολογίας που εφαρμόζει η ΑΑΔΕ έχουν βοηθήσει, τονίζει το Bloomberg. Στο κέντρο της έδρας της στην Αθήνα βρίσκεται ένα «κέντρο επιχειρήσεων» με τεράστιες οθόνες που μεταδίδουν ζωντανά δεδομένα και πληροφορίες, ενώ οι επιχειρήσεις στο πεδίο χρησιμοποιούν drones και παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τα πλοία που εισέρχονται στα ελληνικά ύδατα.

Η ΑΑΔΕ έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η οποία, εκτός από οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα, χαλάει και τη διεθνή εικόνα της χώρας, δήλωσε ο επικεφαλής της Γιώργος Πιτσίλης.

Η σημαντική αύξηση των δημόσιων εσόδων, χωρίς αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης, «δείχνει ότι οι προσπάθειές μας απέδωσαν καρπούς», δήλωσε ο κ. Πιτσίλης.

«Έχουμε διεξάγει μελέτες και διαπιστώσαμε ότι τα έσοδα δεν προέρχονται από τα πρόστιμα, αλλά από τη συμμόρφωση», σημείωσε.

Οι επενδυτές έχουν επικροτήσει τις προσπάθειες της Ελλάδας, τονίζει ακόμη το Bloomberg. Σε αντίθεση με τη Γαλλία, της οποίας τα δημοσιονομικά προβλήματα έχουν ως αποτέλεσμα οι αποδόσεις των ομολόγων της να είναι σχεδόν τόσο υψηλές όσο αυτές της Ιταλίας, στο 3,58%, τα 10ετή ομόλογα της Ελλάδας έχουν σήμερα απόδοση 3,49%.

Όπως αναμένεται να υποστηρίξει ο Μητσοτάκης στην ετήσια ομιλία του στη ΔΕΘ το Σάββατο, η κυβέρνηση επιδιώκει τώρα να μοιραστεί με το κοινό τα οφέλη της καλύτερης φορολογικής συμμόρφωσης.

Ωστόσο, το Bloomberg σημειώνει ότι είναι πολύ νωρίς για να ειπωθεί αν τα μέτρα του Μητσοτάκη θα πείσουν τους πολίτες που αγωνίζονται να επιβιώσουν και έχουν υποστεί κρίσεις στο κόστος διαβίωσης για περισσότερο από μια δεκαετία. Οι ψήφοι τους στις επόμενες εκλογές, που θα διεξαχθούν το 2027, θα καθορίσουν αν ο Μητσοτάκης μπορεί να αψηφήσει το ιστορικό των προκατόχων του και να εξασφαλίσει τρίτη συνεχόμενη θητεία.