Κυριάκος Μητσοτάκης στο «Foreign Policy»: «Η Ελλάδα αρχιτέκτονας της νέας ευρωπαϊκης ενεργειακής ασφάλειας»

Συνέντευξη στον αρχισυντάκτη του περιοδικού «Foreign Policy», Ravi Agrawal, παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σειρά γεωπολιτικών ζητημάτων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την Ελλάδα.

«Μόνη διαφορά με την Τουρκία η ΑΟΖ»

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε εκ νέου το πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, τονίζοντας ότι η ατζέντα των συζητήσεων με την Άγκυρα δεν διευρύνεται και αφορά αποκλειστικά τη μία και μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών: τον καθορισμό Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Όπως σημείωσε, «Και ο κ. Ερντογάν και εγώ είμαστε έμπειροι ηγέτες», προσθέτοντας ότι «η κατάσταση στην περιοχή είναι αρκετά περίπλοκη για να προσθέσουμε κι άλλο ένα πρόβλημα».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε σαφώς ισχυρότερη θέση σε σύγκριση με πέντε χρόνια πριν, επισημαίνοντας τη σημαντική ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων. «Έχουμε δουλέψει παραγωγικά τα προηγούμενα χρόνια για να αποτρέψουμε εντάσεις. Και ακόμη κι αν δεν μπορούμε να λύσουμε τα μεγάλα θέματα που παραμένουν ανοιχτά επί δεκαετίες, μπορούμε να έχουμε μια λειτουργική και παραγωγική σχέση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για επένδυση των δύο πλευρών στη λεγόμενη θετική ατζέντα, με πρόοδο σε τομείς όπως η βίζα και το μεταναστευτικό. «Έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας», δήλωσε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «για να χορέψεις ταγκό, χρειάζονται δύο».

Το μήνυμα για το μεταναστευτικό

Με αφορμή το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο, ο πρωθυπουργός απηύθυνε μήνυμα προς την Άγκυρα για ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό. «Είχαμε ένα φοβερό δυστύχημα πριν από λίγες μέρες στο Αιγαίο, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Αυτές οι βάρκες δεν πρέπει ποτέ να φεύγουν από την Τουρκία και μπορούμε να συνεργαστούμε με τις τουρκικές αρχές για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα υπάρχουν άλλα ρίσκα, άλλες ζωές σε κίνδυνο», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και υπογράμμισε την ανάγκη πλήρους διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος. «Είναι μια τραγωδία και θα γίνει έρευνα. Δεν ξέρουμε γιατί συνέβη αυτό. Άνθρωποι χάθηκαν και άλλοι σώθηκαν και περιμένω πλήρη έρευνα από το Λιμενικό Σώμα», δήλωσε, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο των διακινητών, οι οποίοι, όπως είπε, «μεταφέρουν ανθρώπους χωρίς καν σωσίβια».

Τόνισε, ακόμη, ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού δεν μπορεί να αφήνεται σε διακινητές ή τρίτους παράγοντες. «Δεν πρέπει να αποφασίζουν άλλοι για το ποιοι μπαίνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποτελεσματικού ελέγχου των συνόρων με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, υπενθυμίζοντας παράλληλα την πρόσφατη επίσκεψή του στη Ραμάλα. Σε ό,τι αφορά το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», διευκρίνισε ότι δεν αφορούσε αποκλειστικά τη Γάζα, γεγονός που, όπως ανέφερε, εξηγεί τη στάση επιφυλακτικότητας που τήρησε η ελληνική πλευρά.