Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Η Τουρκία θα πρέπει να άρει το casus belli»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην 80η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αναφέρθηκε τόσο στον πόλεμο σε Ουκρανία και Γάζα.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία λέγοντας μεταξύ άλλων πως θα πρέπει να άρει το casus belli.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η φετινή χρονιά έχει ένα ειδικό βάρος καθώς φέτος γιορτάζουμε τα 80 χρόνια των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε ένα έθνος που ήταν στην απαρχή του οργανισμού. Η χώρα μου ήρθε κατεστραμμένη από τον πόλεμο. Τα Ηνωμένα Έθνη έδωσαν φωνή στις ελπίδες ανθρώπων που δεν είχαν ελευθερία» ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μία νέα παγκόσμια τάξη ανατέλλει. Η πολυμέρεια είναι σε καθεστώς πίεσης. Βλέπουμε μία νέα πραγματικότητα στις διεθνείς σχέσεις. Η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η Τεχνητή νοημοσύνη. Ο κόσμος αλλάζει. Η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιζητούμε το διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας.

Δεν είμαστε βέβαια αφελείς, γνωρίζουμε τις απειλές και τους κινδύνους αστάθειας της γειτονιάς μας. Η Ελλάδα ήδη ξοδεύπει πάνω από το 3% του ΑΕΠ της στην Άμυνα» πρόσθεσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε την ομιλία του:

Από εκεί και πέρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε για τους πολέμους τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Γάζα λέγοντας «στην ΕΕ είμαστε αποφασισμένοι να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο για την Άμυνά μας. Πιστεύουμε ότι ήρθε ο καιρός για έναν κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό για κοινά αμυντικά σχέδια. Ο Ζαν Μονέ είπε κάποτε ότι η Ευρώπη δημιουργήθηκε μέσω κρίσης και κάποιες εκ των λύσεων όμως, έτσι δημιουργήθηκαν.

Στη Γάζα, η Ελλάδα από την πρώτη μέρα έχει συνηγορήσει με το Ισραήλ να μπορεί να υπερασπίζεται τον εαυτό του αλλά ταυτόχρονα κανένας στρατιωτικός στόχος δε μπορεί να δικαιολογήσει τον θάνατο χιλιάδων παιδιών. Μιλάμε ανοιχτά και ειλικρινά. Η συνέχιση αυτών των δράσεων θα οδηγήσει σε διάσπαση τη διεθνή προστασία και υποστήριξη.

Κινδυνεύουν να αποξενωθούν από τους συμμάχους τους. Η Ελλάδα στηρίζει την ύπαρξη δύο κρατών, με ξεκάθαρο νομικό χάρτη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι στο 4ο έτος. Είναι ο πόλεμος για την δημοκρατία και την αξιοπρέπεια. Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία. Εκτιμούμε τις προσπάθειες του κυρίου Τραμπ. Στηρίζουμε μια άμεση κατάπαυση του πυρός».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ανατολική Μεσόγειος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις όπως η μετανάστευση. Σε κάθε μας σχέση με κάθε γείτονα η Ελλάδα έχει πυξίδα τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αναζητά ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία. Τα ήρεμα νερά πρέπει να μας επιτρέψουν να βρούμε λύση και για τις δύο πλευρές. Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας που είναι μαύρο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας. Το casus belli πρέπει να αρθεί» είπε στη συνέχεια o Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης στο Bloomberg: “Έχουμε γυρίσει σελίδα, η Άμυνα πρέπει να είναι προτεραιότητα για την ΕΕ”

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη στον αρχισυντάκτη του Bloomberg μιλώντας για την πρόοδο της ελληνική οικονομίας, την ευρωπαϊκή άμυνα και τις επόμενες εκλογές στην Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πλέον η χώρα έχει αλλάξει σελίδα και το σημαντικό είναι να ακολουθούμε πολιτικές που οδηγούν στην ανάπτυξη. Όπως είπε δε, είναι πιθανόν να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα και το 2025.

Συνεχίζοντας είπε πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εγγυηθεί η συλλογική ανάπτυξη. «Πρέπει να δούμε την ευρύτερη εικόνα» είπε ο πρωθυπουργός λέγοντας πως οι δύσκολες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην συνέχεια ο πρωθυπουργός είπε πως «εφόσον μιλάμε για τραπεζική ένωση, τότε δεν θα έπρεπε να έχουμε αντιρρήσεις στο να εξαγοράσει μία ξένη τράπεζα μία ελληνική, αυτό σημαίνει πως έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και την πορεία της ελληνικής οικονομίας». Για την ευρωπαϊκή άμυνα τόνισε ότι πρέπει να παρθούν σημαντικές συλλογικές αποφάσεις, ενώ για το κόστος ζωής είπε ότι ο μόνος δρόμος είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να το καταπολεμήσουμε. Αυτές οι πολιτικές είναι μακροπρόθεσμες», σημείωσε ο πρωθυπουργός λέγοντας πως αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι εμφανές και στην ΕΕ.