Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης για Στέφανο Ντούσκο: «Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά!»

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού

Κυριάκος Μητσοτάκης για Στέφανο Ντούσκο: «Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά!»
(NΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτηση του στο Χ, συνεχάρη τον Στέφανο Ντούσκο για το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη. Ο κ.Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, «που σήκωσε την Ελλάδα ψηλά».

Ειδικότερα ο κ.Μητσοτάκης ανέφερε στην ανάρτηση του:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη, γεμίζοντάς μας περηφάνια. Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά!»

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ