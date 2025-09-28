Στέφανος Ντούσκος: Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας (Βίντεο)

Ο Στέφανος Ντούσκος με μία εκπληκτική προσπάθεια κατέκτησε την πρώτη θέση και πήρε το χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σαγκάη.

Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση και εξαιρετική τακτική διαχείριση της κούρσας, ο Στέφανος Ντούσκος ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ξεκίνησε δυναμικά τον τελικό, παρέμεινε σταθερά μέσα στην πρώτη τριάδα σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής και στα τελευταία μέτρα εξαπέλυσε την αντεπίθεσή του, αφήνοντας πίσω του όλους τους αντιπάλους και κόβοντας πρώτος το νήμα με χρόνο 6:36.75.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο κορυφαίος Γερμανός κωπηλάτης Όλιβερ Ζάιντλερ, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Γιαουχένι Ζαλάτι από τη Λευκορωσία.

Με αυτή τη σπουδαία νίκη, ο Στέφανος Ντούσκος επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κλάση του, προσθέτοντας έναν ακόμα σημαντικό τίτλο στο πλούσιο παλμαρέ του και επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους κωπηλάτες όλων των εποχών.