Κυριάκος Μητσοτάκης: «Εκλογές το 2027» – Τα σενάρια, το επικρατέστερο χρονοδιάγραμμα και οι πιθανές ημερομηνίες

Με σταθερή βεβαιότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, παρά τις συζητήσεις που φουντώνουν στους πολιτικούς κύκλους για το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα (14.11) με περίπου 40 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο εντευκτήριο της Βουλής, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε εκ νέου ότι η προκήρυξη των εκλογών θα γίνει την άνοιξη του 2027.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε λίγη ώρα μετά την επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. «Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δεν είπα για τον Μάρτιο. Κάποιοι ρώτησαν πότε πέφτει το Πάσχα του ’27. Το θέμα είναι ποιος θα “σουβλιστεί” σε αυτές τις εκλογές, εμείς φιλοδοξούμε να είμαστε απ’ έξω», φέρεται να είπε ο πρωθυπουργός στο πηγαδάκι με τους βουλευτές.

Οι προθεσμίες και τα xρονοδιαγράμματα

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τη συνταγματική θητεία, οι εκλογές πρέπει να διεξαχθούν έως τον Ιούλιο του 2027. Το σενάριο για κάλπες τον Μάρτιο είχε συνδεθεί με την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα τον Ιούλιο του ίδιου έτους, καθώς μια ενδεχόμενη ανάγκη για επαναληπτικές εκλογές θα απαιτούσε περισσότερο χρόνο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Χριστίνας Κοραή, το επικρατέστερο χρονοδιάγραμμα, με τα σημερινά δεδομένα, δείχνει προς τον Απρίλιο του 2027. Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτες κάλπες εκτιμάται ότι θα στηθούν την Κυριακή των Βαΐων, στις 25 Απριλίου, ενώ οι δεύτερες θα ακολουθήσουν τον Μάιο του 2027.

Η σαφής επαναφορά του χρονοδιαγράμματος από τον πρωθυπουργό ερμηνεύεται ως σήμα πολιτικής σταθερότητας, καθώς ο περιορισμένος χρόνος πριν από την έναρξη της ευρωπαϊκής προεδρίας καθιστά αναγκαία μια οριστική έκβαση ακόμη και σε περίπτωση διπλών εκλογών.