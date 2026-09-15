Εκλογές 2027: Υποψήφιος με τη ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Φλωρίδης

Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην εκλογική Περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης θα είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027.

Την ένταξή του στο ψηφοδέλτιο αποφάσισε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του κυβερνώντος κόμματος.

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«Κλείδωσε» η υποψηφιότητα στην Α’ Θεσσαλονίκης

Με την επίσημη ανακοίνωση επιβεβαιώνεται η υποψηφιότητα του σημερινού υπουργού Δικαιοσύνης σε μία από τις σημαντικότερες εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Ο Γιώργος Φλωρίδης είχε αναφερθεί το προηγούμενο διάστημα στις επόμενες εθνικές εκλογές, επισημαίνοντας ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η επίτευξη αυτοδυναμίας το 2027.

Πλέον, η συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης οριστικοποιείται με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη.