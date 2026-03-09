Μητσοτάκης: “Η Κύπρος δεν θα μείνει ποτέ μόνη, αμιγώς αμυντικές οι κινήσεις μας” – “Όποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη” λέει ο Μακρόν

Κοινές δηλώσεις στον Τύπο παραχώρησαν από την Πάφο της Κύπρου ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3).

Δείτε τις κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών:

Στην έναρξη των δηλώσεων, ο κ. Χριστουδουλίδης καλωσόρισε τους ηγέτες της Ελλάδας και της Γαλλίας στην Κύπρο.

«Με αισθήματα βαθιάς εκτίμησης και περηφάνιας σας καλωσορίζω στην Κύπρο, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Η παρουσία σας, πέραν του υψηλού συμβολισμού, έχει ουσιαστική σημασία για την Κύπρο, ολόκληρη την Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι την ΕΕ», είπε ευχαριστώντας για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά του για την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Χριστοδουλίδης και στην αποστολή F-16 και της φρεγάτας Κίμων, σημειώνοντας ότι αντανακλά την κοινή ιστορία Κύπρου και Ελλάδας.

“Διανύουμε μία περίοδο ευρύτερης αστάθειας. Οι εξελίξεις μας υπενθυμίζουν πως οτιδήποτε γίνεται στη Μέση Ανατολή έχει ευρωπαϊκό αντίκτυπο”, επισήμανε ο πρόεδρος της Κύπρου, εξηγώντας ότι επηρεάζει το συλλογικό ευρωπαϊκό μέλλον και την σταθερότητα της Ευρώπης.

Στην συνέχεια τόνισε ότι “η Ευρώπη πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά και πιο συνεκτικά στην περιοχή, με μία προσέγγιση που θα στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας. Η κυπριακή προεδρία έχει στόχο τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.”

“Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη. Δεν εμπλεκόμαστε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο που υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, με υπευθυνότητα ως μέρος της λύσης και όχι ως μέρος του προβλήματος. Η χώρα μας αποτελεί γέφυρα συνεργασίας”, είπε.

“Εδώ και 52 χρόνια, η χώρα μας πληρώνει το αντίτιμο του πολέμου, είμαστε χώρα – θύμα παράνομης εισβολής. Γι’ αυτό και κάθε μας βήμα αποσκοπεί στην ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία”.

Μακρόν: “Όταν κάποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη”

Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη, τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν, λέγοντας ότι το Κυπριακό αποτελεί ζήτημα που απασχολεί και το Παρίσι.

“Πίσω από το κείμενο που υπογράψαμε υπάρχει δέσμευση και η στρατιωτική μας παρουσία. θέλουμε να εκφράσουμε την πλήρη αλληλεγγύη στην Κύπρο που ήταν στόχος επιθέσεων και πυραύλων. Γι’ αυτό στείλαμε το σύστημα αεράμυνας Mistral και την φρεγάτα”, είπε.

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι στόχος της γαλλικής παρουσίας είναι η ενίσχυση της άμυνας του νησιού, “θέλουμε να εκφράσουμε τη βούληση ότι είμαστε στο πλευρό σας για την ασφαλή προστασία και των Ευρωπαίων πολιτών και για τον επαναπατρισμό του με ασφάλεια”.

Ταυτόχρονα, θύμισε ότι τις τελευταίες ημέρες σειρά χωρών δέχονται επιθέσεις. “Η στάση μας πρέπει να παραμείνει αμυντική, αλλά να εκφράσουμε την αξιοπιστία της δράσης μας για να οδηγήσουμε σε αποκλιμάκωση”, είπε.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως θα πρέπει να διασφαλιστεί η ναυσιπλοΐα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Μητσοτάκης: Στέλνουμε κοινό, ηχηρό και αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης – Η Κύπρος δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για το αποφασιστικό βήμα της Ελλάδας να στείλει τον Κίμων αλλά και F16 στην Κύπρο από την στιγμή που εμφανίστηκαν οι πρώτες απειλές στον εναέριο χώρο της Μεγαλονήσου.

“Από εδώ στέλνουμε ένα κοινό, καθαρό, ηχηρό, αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Ένα σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη”, είπε ο πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι η ασφάλεια του νησιού είναι προτεραιότητα.

“Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις κινήθηκαν πρώτες για να δώσουν το παρών, βρέθηκαν αμέσως στην Κύπρο και θα είναι ιστορική υποσημείωση ότι η πρώτη αποστολή του Κίμωνα είναι εδώ,” πρόσθεσε με μία δόση περηφάνειας.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον κ. Μακρόν για την απόφασή του να παραστεί στην Κύπρο, υπενθυμίζοντας ότι οι στρατηγικές συμφωνίες είναι σημαντικές και η στρατηγική σχέση Ελλάδος – Γαλλίας δοκιμάστηκαν στην πράξη. Και αντανακλά την ουσία της ρήτρας άμυνας της Συνθήκης της ΕΕ.

“Η Ευρώπη παραμένει μία υπεύθυνη δύναμη, ικανή να συνδιαμορφώσει τις παγκόσμιες εξελίξεις, είπε. Κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη. Οι κινήσεις μας είναι αμιγώς αμυντικές. Μακριά από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή. Σκοπός μας είναι η αμυντική θωράκιση ενός κράτους μέλους που βρίσκεται σε απειλή”, είπε.

“Δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός”, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι θα πρέπει να τεθούν οι χώρες της ανατολικής Μεσογείου σε κατάσταση συναγερμού, μην αποκλείοντας το ενδεχόμενο για μεγάλες προσφυγικές ροές.

Όπως είπε, το Ιράν θα πρέπει να εγκαταλείψει τις πολιτικές του φιλοδοξίες, ενώ θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Λιβάνου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και για τον επαναπατρισμό Ελλήνων που βρίσκονταν στην εμπόλεμη ζώνη. “Θα πρέπει να στηρίξουμε την κυβέρνηση του Λιβάνου, να απορρίψουμε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις κυρίως στον νότιο Λίβανο”, είπε.

“Αδέρφια μου βρίσκομαι εδώ, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Θα ήμασταν στο πλευρό σας ακόμη και μόνοι. Αλλά δεν είμαστε μόνοι. Η Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν την έμπρακτη αλληλεγγύη στην Κύπρο”, κατέληξε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός.

Τι συζητήθηκε στην τριμερή συνάντηση για την Μέση Ανατολή

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται μετά τη συνάντησή τους στην αεροπορική βάση “Αν. Παπανδρέου” στην Πάφο, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της τριμερούς, συζήτησαν εφ’ όλης της ύλης. Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, επί τάπητος τέθηκε το θέμα της ενίσχυσης της ασφάλειας της περιοχής εν μέσω του πολέμου στο Ιράν και της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, έξω από το οποίο έχουν παραταχθεί οι χειριστές των αντιπυραυλικών Mistral, τους οποίους χαιρέτησαν οι τρεις ηγέτες.

Μετά το τέλος των δηλώσεων, ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Κύπριος Πρόεδρος θα επιθεωρήσουν τα αεροσκάφη F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση της Πάφου.