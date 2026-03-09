Στην Πάφο Μητσοτάκης και Μακρόν για την τριμερή συνάντηση με Χριστοδουλίδη (βίντεο)

Στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην Πάφο βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Γάλλο πρόεδρο τον Εμανουέλ Μακρόν, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Δείτε τις αφίξεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Εμανουέλ Μακρόν:

Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος προσγειώθηκε λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι στην αεροπορική βάση “Ανδρέας Παπανδρέου”, με τον κ. Χριστοδουλίδη να υποδέχεται πολύ θερμά τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος συνοδεύεται από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Χαρακτηριστικός των σχέσεων που έχουν αναπτύξει ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ο θερμός εναγκαλισμός που είχαν. Πηγή φωτογραφίας: www.philenews.com

Στις 13:00 προσγειώθηκε και το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος κατέβηκε λίγα λεπτά αργότερα. Τον Γάλλο πρόεδρο υποδέχθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, με τους δύο προέδρους να έχουν κι αυτοί έναν θερμό εναγκαλισμό.

Οι κ. κ. Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης είχαν ένα μικρής διάρκειας τετ α τετ, ενώ στη συνέχεια και πριν από την τριμερή συνάντηση, οι τρεις ηγέτες επιθεώρησαν τα ελληνικά F-16 που είναι σταθμευμένα στην αεροπορική βάση.

Κατά τη διάρκεια της τριμερούς, θα συζητήσουν εφ’ όλης της ύλης, ενώ εν συνεχεία θα προβούν σε κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, επί τάπητος είναι το θέμα της ενίσχυσης της ασφάλειας της περιοχής εν μέσω του πολέμου στο Ιράν και της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης μετά θα μεταβούν με ελικόπτερο στη φρεγάτα “Κίμων”.

Η συνάντηση των ηγετών της Ελλάδας, της Κύπρου και της Γαλλίας στέλνει ένα μήνυμα υψηλού συμβολισμού για τη στήριξη προς την Κύπρο, αλλά και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, ο πρόεδρος Μακρόν μετέβη σήμερα στην Κύπρο για να “δείξει την αλληλεγγύη της Γαλλίας” προς την Κύπρο, το οποίο επλήγη την περασμένη εβδομάδα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε την Κυριακή το Ελιζέ.

“Στόχος θα είναι η ενίσχυση της ασφάλειας γύρω από την Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, με στόχο τη συμβολή στην αποκλιμάκωση στην περιοχή”, δήλωσε η γαλλική προεδρία.

Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ο Μακρόν, στη Μεσόγειο βρίσκεται το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ, ενώ στην Κύπρο κατέπλευσε την Πέμπτη και γαλλική φρεγάτα.

Η τριμερής συνάντηση στην Πάφο αποκτά έτσι ιδιαίτερο πολιτικό και στρατηγικό βάρος, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Μήνυμα προς την Άγκυρα

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την άμεση ανταπόκριση και την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται στον απόηχο της ανάπτυξης τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα, μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Λευκωσία.