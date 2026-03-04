Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Κουτσούμπας: «Σημαντική η απόφαση του Εφετείου για τον εγκληματικό ναζιστικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής»

«Ο λαός είναι αυτός που μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του και για το οριστικό τσάκισμά τους»

Κουτσούμπας: «Σημαντική η απόφαση του Εφετείου για τον εγκληματικό ναζιστικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής»
DEBATER NEWSROOM

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ολοκληρώνοντας την σημερινή ομιλία του στη Βουλή, σχολίασε την απόφαση του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή.

Συγκεκριμένα ο κ. Κουτσούμπας είπε: «Είναι σημαντική απόφαση για τον εγκληματικό ναζιστικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής και αντίστοιχες πρέπει να είναι οι ποινές που θα ανακοινωθούν σε λίγο. Δεν εφησυχάζουμε, όμως, αφού ο φασισμός, ο ναζισμός είναι γέννημα θρέμμα αυτού του συστήματος και επιστρατεύεται σε αυτές τις εποχές των μεγάλων ανταγωνισμών, των πολέμων, των οικονομικών κρίσεων. Ο λαός είναι αυτός που μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του και για το οριστικό τσάκισμά τους».

