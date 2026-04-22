Κουτσούμπας: Η αυτονόητη άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή

«Η αυτονόητη άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των βουλευτών και υπουργών της ΝΔ, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, προκειμένου να αναδειχθεί όλη η αλήθεια και να πληρώσουν οι πραγματικοί υπεύθυνοι», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του από τη Λέσβο όπου πραγματοποιεί επίσκεψη.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ σχολίασε ότι «βλέπουμε εδώ ξανά τους δύο κόσμους, από τη μια το μεγάλο φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να παίρνουν μίζες τα λαμόγια της ΝΔ και ο κομματικός στρατός των υπουργών και βουλευτών της ΝΔ, του κομματικού της μηχανισμού. Κι απ’ την άλλη οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, ο ελληνικός λαός -ιδιαίτερα εδώ οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου-, που μένουν χωρίς εισόδημα, που μένουν χωρίς αποζημιώσεις, χωρίς ζωικό κεφάλαιο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημείωσε ότι «αυτά τα ζητήματα είναι που πρέπει κατάματα να αντιμετωπίσουμε σήμερα και να υπάρξει μια μεγάλη λαϊκή αντεπίθεση».