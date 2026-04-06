Κουτσούμπας: Να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η συμπόρευση με το ΚΚΕ, μπροστά στα δύσκολα

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε σε εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπή του κόμματος στο ΣΕΦ με θέμα «Τώρα αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ – Καμία θυσία για τα κέρδη & τους πολέμους τους».

«Τώρα είναι η ώρα της μέγιστης λαϊκής κινητοποίησης απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτόν, απέναντι στην προσπάθεια να φορτώσουν στον λαό τις οικονομικές του συνέπειες, απέναντι στη βάρβαρη πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ» τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Σημείωσε ότι «η τάση της κλιμάκωσης είναι ανεπίστρεπτη, ένας νέος παγκοσμίων διαστάσεων πόλεμος, είναι πιο πιθανός από ποτέ».

Ο Δ. Κουτσούμπας επισήμανε ότι «η πραγματική αιτία των συγκρούσεων είναι το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους, ο ανταγωνισμός για τις αγορές, τις πρώτες ύλες, τις σφαίρες επιρροής, τους εμπορικούς και ενεργειακούς δρόμους».

«Αυτό που είχαμε στις 28 Φλεβάρη, ήταν μια απροκάλυπτα εγκληματική, γκανγκστερική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, κατά των λαών του Ιράν και του Λιβάνου» είπε.

Αναφέρθηκε, με στοιχεία, στις «τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ γιατί έχει κάνει τη χώρα μέρος αυτού του πολέμου υιοθετώντας -όπως επίσης και το ΠΑΣΟΚ και άλλοι δήθεν αντιπολιτευόμενοι- τα προσχήματά του, δίνοντας άδεια για να χρησιμοποιούνται οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις ως ορμητήρια, στέλνοντας φρεγάτες, μαχητικά και πυραύλους, στο πεδίο της σύγκρουσης ή κοντά σε αυτό».

Η κυβέρνηση της ΝΔ ήδη προετοιμάζει το έδαφος για τη συμμετοχή της χώρας σε μια επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, μετά από μια εκεχειρία» είπε.

«Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση έχει μετατραπεί, εδώ και καιρό, σε σημαιοφόρο του ενεργειακού πολέμου, συμμετέχοντας στις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία, που τις πληρώνει ο ελληνικός λαός με τεράστιο κόστος, παραδίδοντας τον φυσικό πλούτο της χώρας σε εγχώρια και αμερικάνικα μονοπώλια, όπως η Chevron, προσπαθώντας να καταστήσει τη χώρα ‘πύλη εισόδου’ για το πανάκριβο αμερικανικό LNG» πρόσθεσε.

Επισήμανε ότι από αυτή τη διαδικασία συγκεκριμένοι όμιλοι κερδίζουν ή προσδοκούν μεγάλα κέρδη, όπως και από την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και της Γάζας, σημειώνοντας, επιγραμματικά, «τα κέρδη των λίγων είναι το περιβόητο ‘εθνικό τους συμφέρον’».

«Αυτοί ακριβώς είναι, που βλέπουν τα κέρδη τους να σπάνε κάθε χρόνο ρεκόρ! Την ώρα που οι πραγματικοί μισθοί βρίσκονται πιο πίσω από το 2009, παρά τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για την αύξηση του κατώτατου μισθού ή για την περιβόητη ‘κοινωνική συμφωνία’ που υπέγραψε με τον ΣΕΒ, παρέα με τον ελεγχόμενο για μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα, διεφθαρμένο εργατοπατέρα Παναγόπουλο, τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Για την εξυπηρέτηση αυτών των συμφερόντων κάνει ό,τι κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και όχι κυρίως, επειδή είναι ‘υποτελής στους συμμάχους’, όπως ακούγεται από κάποια κόμματα, τα οποία θέλουν να αθωώσουν αυτά ακριβώς τα ληστρικά ταξικά συμφέροντα, αφού τα προσκυνούν και οι ίδιοι» συμπλήρωσε.

Ο Δ. Κουτσούμπας επισημαίνοντας ότι «με τους εκμεταλλευτές τους, η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, όλα τα λαϊκά στρώματα, δεν βρίσκονται στην ‘ίδια βάρκα’. Ούτε στην ειρήνη, ούτε πολύ περισσότερο στον πόλεμο» είπε ότι «απέναντι στα μέτρα – κοροϊδία και στα κυβερνητικά καλέσματα για ‘σύνεση’ και ‘υπομονή’, προκειμένου να μην απειληθούν οι ‘δημοσιονομικοί στόχοι’ αλλά και απέναντι στις ‘κοστολογημένες προτάσεις’ της βολικής αντιπολίτευσης να αντιτάξουν όλοι αυτοί μαζί, τις δικές τους πραγματικές ανάγκες, για να πάρουν ανάσα από την ασφυξία της ακρίβειας του πολέμου.

Κατέθεσε συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία μπορούν να γίνουν αντικείμενο ενός μεγάλου, μαζικού οργανωμένου αγώνα, ενός πανελλαδικού κινήματος που θα συνειδητοποιεί και θα διατρανώνει ότι για να κερδίσει σήμερα ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο!».

Ο Δ. Κουτσούμπας στην ομιλία του σημείωσε ότι «βασική προϋπόθεση για να αναπτυχθεί ένα ρωμαλέο αντιπολεμικό κίνημα είναι να συνειδητοποιείται πλατιά, ότι η μήτρα του πολέμου είναι το ίδιο το σύστημα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης».

«Δυνατό αντιπολεμικό, αντιιμπεριαλιστικό κίνημα σημαίνει να τα βάζεις με όλα τα ιμπεριαλιστικά κέντρα και ενώσεις και πρώτα από όλα βέβαια με αυτά τα κέντρα και τις ενώσεις στις οποίες συμμετέχει η δική σου άρχουσα τάξη στην κάθε χώρα» υπογράμμισε.

«Τη δύναμη για να φέρει τα ‘πάνω-κάτω’, την έχει η ίδια η εργατική τάξη, ο λαός» υπογράμμισε και αναφέρθηκε σε πρόσφατες πολύμορφες αντιπολεμικές κινητοποιήσεις, προσθέτοντας ότι σε αυτή την κατεύθυνση το ΚΚΕ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις «με σύνθημα ‘καμία θυσία, ούτε για τον πόλεμό τους ούτε για τα κέρδη τους’».

Είπε ότι παράλληλα με τον πόλεμο και τις συνέπειeς της συμμετοχής της χώρας μας σε αυτόν, «δικαιολογημένα τροφοδοτούν την οργή σημαντικού μέρους του λαού, η πολιτική που υλοποιεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη» και μίλησε λεπτομερώς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την κύρια δίκη του εγκλήματος των Τεμπών, για το σκάνδαλο των υποκλοπών, για τις ευθύνες του πρωθυπουργού και για την στάση των άλλων κομμάτων, είτε ως κυβέρνηση, είτε ως αντιπολίτευση.

«Το ΚΚΕ, σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα, εντοπίζει τη ρίζα όλων αυτών των σκανδάλων και εγκλημάτων στο ίδιο το σύστημα, το οποίο έχει στον πυρήνα της ‘νόμιμης’ λειτουργίας του, το κυνήγι του κέρδους» υπογράμμισε και πρόσθεσε:

«Εμείς δεν καλλιεργούμε αυταπάτες ότι το σημερινό εχθρικό κράτος, που υπάρχει για να κατοχυρώνει την αδικία, μπορεί ποτέ να γίνει ‘κράτος δικαίου’. Δεν παραμυθιάζουμε τον λαό ότι το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα μπορεί να ‘καθαριστεί’, αν καθίσουν στις κυβερνητικές καρέκλες κάποια άλλα πρόσωπα.

Αυτό το κράτος και αυτό το σύστημα δεν μεταρρυθμίζονται προς το φιλολαϊκότερο, με ημίμετρα και με το ‘να αλλάξει ο Μανωλιός για να βάλει τα ρούχα του αλλιώς’… Μόνο αλλάζουν εκ βάθρων, ανατρέπονται.

Στη δίκαιη απαίτηση μεγάλου μέρους του λαού μας, να φύγει αυτή η αντιλαϊκή και διεφθαρμένη κυβέρνηση, δίνουμε το περιεχόμενο της ανάγκης να φύγει αυτή μαζί με την πολιτική που εφαρμόζει. Και γι’ αυτό ακριβώς εργαζόμαστε συστηματικά, καθημερινά».

Κάλεσε τον λαό «να απορρίψει «τους κυβερνητικούς εκβιασμούς περί ‘ακυβερνησίας’ και ‘αστάθειας’» σημειώνοντας ότι «αστάθεια στη ζωή του λαού προκαλεί η πολιτική που υλοποιεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη» ενώ «δεν υπάρχει ενδεχόμενο ακυβερνησίας γιατί υπάρχουν κόμματα με κοινές πολιτικές, κοινές στρατηγικές, που μπορούν άνετα να συγκυβερνήσουν».

Τόνισε ότι «τα τελευταία 7 χρόνια, όπως και τα προηγούμενα, το ΚΚΕ έχει αποδείξει και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, στους αγώνες του λαού μας, ότι εκφράζει μια πραγματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της ΝΔ, σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση, συνολικά σε αυτό το άδικο σύστημα. Κι αυτό γιατί έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα και σχέδιο που μπορεί να βγάλει τον λαό και τη χώρα έξω από αυτά τα ασφυκτικά, στενά πλαίσια».

Κάλεσε σε περαιτέρω ενίσχυση του ΚΚΕ όποτε κι αν γίνουν βουλευτικές εκλογές και σε πολλαπλασιασμό και πολιτική έκφραση των θετικών βημάτων αλλαγής του συσχετισμού που καταγράφονται μέσα στο εργατικό και ευρύτερα λαϊκό κίνημα.

Ο Δ. Κουτσούμπας κατέληξε στην ομιλία του απευθύνοντας κάλεσμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ «για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας, για μια νέα κοινωνία, μέχρι να ανατείλει το δίκιο, η ισότητα, η ειρήνη, ο σοσιαλισμός.

Να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η συμπόρευση με το ΚΚΕ, μπροστά στα δύσκολα, αλλά και στα μεγάλα που έρχονται και είναι μπροστά μας»