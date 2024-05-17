Κουτσούμπας από την Τούμπα: «Να κάνουμε τη δυσαρέσκεια ψήφο ανατροπής, να τους ταρακουνήσουμε με ψήφο στο ΚΚΕ»

Να ψηφίσουν «μαζικά, αντισυστημικά» το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις ευρωεκλογές, «στοχεύοντας κατευθείαν στο σύστημα της εκμετάλλευσης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση της αδικίας», κάλεσε τους ψηφοφόρους, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ομιλία του, απόψε, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

«Ως εδώ, με την ακρίβεια και τους φόρους, που μας αφήνουν χωρίς ευρώ για μέρες, ενώ τα κρατικά ταμεία γεμίζουν για να επιδοτούν τα κέρδη των μονοπωλίων» είπε ο κ. Κουτσούμπας και συνέχισε:

«Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης, μετά από τριάντα δύο χρόνια στην ΕΕ, αναρωτιέται γιατί δεν υπάρχουν ίδιες τιμές εμπορευμάτων σε όλες τις χώρες, κάνοντας πως δεν ξέρει, ότι η ελευθερία διακίνησης εμπορευμάτων και κεφαλαίων, ιδρυτική αρχή της ΕΕ, αυτό ακριβώς σημαίνει. Ότι η κάθε πολυεθνική θα στέλνει τα εμπορεύματά της σε όποια χώρα θέλει και θα βάζει όποιες τιμές θέλει, με ένα και μόνο κριτήριο: Το μέγιστο κέρδος της. Σας καλωσορίζουμε στο 1992, κύριε Μητσοτάκη και στείλτε στην κυρία Φον Ντερ Λάιεν, όσες επιστολές θέλετε, παρουσιάζοντας την ΕΕ, τον εμπρηστή της ακρίβειας, ως πυροσβέστη».

Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, στους χαμηλούς μισθούς, στην «ακριβοπληρωμένη» υγεία, στις ελλείψεις σε νοσοκομεία και σε σχολεία και επεσήμανε ότι ήρθε η ώρα οι ψηφοφόροι να στείλουν «ακόμη πιο ψηλά» το ΚΚΕ, λέγοντας :

«Τώρα λοιπόν, το “ως εδώ” να γίνει “τώρα ΚΚΕ”. Να κάνουμε τη δυσαρέσκεια ψήφο ανατροπής. Να τους ταρακουνήσουμε με ψήφο στο ΚΚΕ».

Ο κ. Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι πρέπει ο λαός, με την ψήφο του, να αποτρέψει όλα όσα σχεδιάζονται «για την επόμενη μέρα, μετά τις ευρωεκλογές», όπως, την πολεμική προετοιμασία της Ε.Ε. και την περαιτέρω εμπλοκή της χώρας μας, την ακόμη μεγαλύτερη “συρρίκνωση” των κοινωνικών κατακτήσεων και του λαϊκού εισοδήματος και πρόσθεσε :

«Γιατί, την επόμενη μέρα, η κυβέρνηση της ΝΔ θα το πιάσει από κει που το άφησε και θα τρέξει τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα που συνοδεύουν το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό ζητά ο Μητσοτάκης, αέρα στα πανιά του για να τρέξει τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις της δεύτερης τετραετίας. Μόνο που έχει περάσει ένας χρόνος από το 41% και πολλοί είναι αυτοί που τώρα δεν ξεγελιούνται, θέλουν να του κόψουν τη φορά, και καλά θα κάνουν. Και η φόρα στον Μητσοτάκη δεν κόβεται με αυτούς που είναι πρόθυμοι να καλύψουν τις απώλειες του, βάζοντας πλάτη στα δύσκολα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι. Τη φόρα του Μητσοτάκη, μπορεί να του την κόψει ο ίδιος ο λαός με ψήφο στο ΚΚΕ».

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ ανέφερε ότι χρειάζεται «δυνατό ΚΚΕ» και «εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις στην ΕΕ και κει που τελικά ανατρέπονται στο δρόμο του αγώνα», υποστηρίζοντας ότι και στα δύο αυτά πεδία και η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα, ήταν «απέναντι στο λαό».

«Και το ΚΚΕ σε αυτές τις στιγμές μπαίνει μπροστά. Γι αυτό ο λαός το χρειάζεται ισχυρό, πανίσχυρο στην κάλπη των ευρωεκλογών. Για να αντιμετωπιστούν αυτά, χρειάζεται ισχυρό εργατικό – λαϊκό κίνημα. Χρειάζεται ισχυρή εργατική – λαϊκή αντιπολίτευση, με το ΚΚΕ πολύ δυναμωμένο. Δεν έχει ανάγκη από γιαλαντζί αντιπολίτευση σαν του κ. Βελόπουλου, που όσο κι αν θέλει να πείσει ότι “δαγκώνει”, τελικά ούτε να γαβγίσει δεν μπορεί» είπε ο κ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε:

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ υπογράμμισε, μάλιστα, ότι και η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα επιχειρούν να αποπροσανατολίσουν τη συζήτηση από τα καίρια προβλήματα, γιατί «δεν τους συμφέρει να συζητηθούν και να γίνουν κριτήριο ψήφου τα κρίσιμα, καυτά ζητήματα που απασχολούν κάθε λαϊκό σπίτι» και πρόσθεσε:

«Πιστεύουν, ότι ο λαός μας τρώει κουτόχορτο και θα ψηφίσει αλά Γιουροβίζιον. Δηλαδή, άλλα να πιστεύει κι άλλα να του βγάζουν αυτοί ως αποτέλεσμα. Είναι βαθιά γελασμένοι. Ε λοιπόν, ο λαός θα τους αλλάξει την ατζέντα. Θα τους χαλάσει τα σχέδια. Να ψηφίσουμε στην κάλπη με κριτήριο τις ζωές μας, την καθημερινότητα μας. Να σκεφτούμε αν την άλλη μέρα το πρωί θα μας φτάνουν οι μισθοί για όσα χρειαζόμαστε… Αν η επόμενη μέρα στη δουλειά θα βγει ανθρώπινα και με ασφάλεια, ή με χίλια ζόρια και κινδύνους… Αν θα ζούμε ειρηνικά, σε συνεργασία με τους άλλους λαούς, με τους οποίους δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, ή θα τρέμουμε για το τι επικίνδυνες εξελίξεις ξημερώνουν».

Ο κ. Κουτσούμπας υπογράμμισε τη σθεναρή στάση του ΚΚΕ στο παλαιστινιακό, έναντι άλλων κομμάτων, ενώ για τη Συμφωνία των Πρεσπών ανέφερε ότι «ούτε η ΝΔ δικαιώθηκε, γιατί δε διαφώνησε με τον ΝΑΤΟικό πυρήνα της συμφωνίας», αλλά ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί η συμφωνία «δεν έβαλε τέλος ούτε στους εθνικισμούς, ούτε στους αλυτρωτισμούς»

«Και δε θα μπορούσε να το κάνει αυτό μια συμφωνία που επεκτείνει το ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια» είπε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ.

Ο κ. Κουτσούμπας κάλεσε τους πολίτες , ακόμη και όσους ψήφισαν στο παρελθόν ΚΚΕ , αλλά κι όσους διατηρούσαν επιφυλάξεις, να το ψηφίσουν, βάζοντας «μπροστά» τις «πραγματικές ανάγκες» τους, για σύγχρονες υποδομές, για αντιπλημμυρικά έργα, για ποιότητα ζωής, για «μια ζωή με αξιοπρέπεια και όχι απλή επιβίωση», για καλά νέα σχολεία και καλά νοσοκομεία, για ασφαλείς συνθήκες εργασίας, για καλές δημόσιες συγκοινωνίες και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, με «άμεση παράδοση του μετρό» και με ενίσχυση του ΟΑΣΘ με μόνιμες προσλήψεις και με οχήματα. Κάλεσε τους ψηφοφόρους να σπάσουν «το υποτονικό κλίμα» που καλλιεργούν τα άλλα κόμματα «για να αποφύγουν την καταδίκη», το οποίο, όπως είπε, ευνοεί την αποχή και πρόσθεσε:

«Τώρα έχουμε πάλι μια μεγάλη ευκαιρία να τους δείξουμε τη δύναμή μας. Γι αυτό, τώρα ΚΚΕ. Παντού. Μαζικά. Κάνουμε κυριολεκτικά τη νύχτα, μέρα με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι. Και θα νικήσουμε. Οι λαοί της Ευρώπης θα νικήσουν. Δυνατό ΚΚΕ, εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις, στο ευρωκοινοβούλιο, και εκεί που ανατρέπονται, στους δρόμους του αγώνα».

Επίσκεψη του Δημήτρη Κουτσούμπα στην έκθεση «The Comic Con vol.8» και την εικαστική δράση «Και πάνω τους η μνήμη καίει» στο Επταπύργιο

Το απόγευμα, πριν από την ομιλία του στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, ο κ. Κουτσούμπας, συνοδευόμενος από στελέχη του ΚΚΕ, επισκέφτηκε την έκθεση «The Comic Con vol.8», η οποία άνοιξε τις πόρτες της σήμερα, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» , για τους φίλους των κινουμένων σχεδίων, η οποία φιλοξενεί περισσότερους από διακόσιους Έλληνες και ξένους δημιουργούς από τον χώρο των κόμικς, του cosplay, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, του animation και του gaming, και φέρνει το κοινό σε επαφή με ό,τι νεότερο έχει να παρουσιάσει ο χώρος και οι δημιουργοί του.

Στη συνέχεια, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ επισκέφτηκε την εικαστική δράση, με τίτλο: «Και πάνω τους η μνήμη καίει», που συνδιοργανώνουν η Καλλιτεχνική Ομάδα «FireArt», η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και το υπουργείο Πολιτισμού, στο Επταπύργιο (Γεντί Κουλέ) . Στο Γεντί Κουλέ εκατοντάδες αγωνιστές στην περίοδο μετά τον Μάη του ’36, με τη δικτατορία του Μεταξά, όσο και στη συνέχεια, μετά την απελευθέρωση της χώρας από τους κατακτητές, δικάστηκαν και καταδικάστηκαν, φυλακίστηκαν και αρκετοί εκτελέστηκαν, ενώ ανάμεσα στους φυλακισμένους ήταν και ο Νίκος Ζαχαριάδης.

