Κώτσηρας: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη τιμά την Ελλάδα και ενισχύει το κοινό ευρωπαϊκό όραμα

Το δικό του μήνυμα για την υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup έστειλε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας.

«Η υποψηφιότητα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, για την προεδρία του Eurogroup, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα και ισχυρή αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας βρίσκεται πλέον σταθερά στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχοντας με αυξανόμενο κύρος και ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση κρίσιμων αποφάσεων για το ευρωπαϊκό μέλλον.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με την εμπειρία και το στρατηγικό του όραμα, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια για οικονομική σταθερότητα, ανάπτυξη, ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που θα καθορίσουν τη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στην υποψηφιότητά του. Είναι προς όφελος της πατρίδας μας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης» ανέφερε.