Κυριάκος Πιερρακάκης: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του για την προεδρία του Eurogroup

Την υποψηφιότητα του για πρόεδρος του Eurogroup ανακοίνωσε την Παρασκευή 28/11 ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα διεκδικήσει την προεδρία ενός από τα βασικά όργανα λήψης οικονομικών αποφάσεων της Ευρώπης αποτελώντας μεγάλη τιμή για την Ελλάδα εφόσον το καταφέρει.

Όπως είχε γίνει γνωστό, αντίπαλος του Έλληνα υπουργού Οικονομικών θα είναι ο Βέλγος Υπουργός Οικονομικών, Βαν Πέτεγκεμ.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Το βιογραφικό του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι πολιτικός επιστήμονας και πληροφορικός. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, στα Κάτω Πατήσια, και έχει καταγωγή από την Αρεόπολη και τις Κροκεές Λακωνίας.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο MIT (M.Sc. στην τεχνολογική πολιτική). Νωρίτερα, το 2007, είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Harvard Kennedy School (Master στη δημόσια πολιτική), ενώ το 2005 είχε αποφοιτήσει από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Λεοντείου Λυκείου Πατησίων.

Ανέλαβε Διευθυντής Ερευνών του ανεξάρτητου, μη κερδοσκοπικού οργανισμού έρευνας και ανάλυσης, «διαΝΕΟσις». Από τη θέση αυτή συντόνισε σειρά ερευνητικών ομάδων για την παραγωγή μελετών που είχαν ως κύριο αντικείμενο την οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Νωρίτερα είχε εργαστεί σε ερευνητικά ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού πάνω σε θέματα που αφορούν στην ψηφιακή πολιτική.

Ανέλαβε Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει προεδρεύσει δύο φορές στη Σύνοδο του Global Strategy Group του ΟΟΣΑ, το 2021 και το 2024. Κατά τη διάρκεια της θητείας του υπήρξαν πολλές διακρίσεις για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για τον ίδιο. Ενδεικτικά αναφέρουμε το τιμητικό βραβείο που έλαβε για τη συμβολή του στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας από το British Computer Society, καθώς και δύο βραβεύσεις από το WITSA – Παγκόσμιο Σύνδεσμο Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας: το 2021 για τo συνολικό έργο του Υπουργείου και το 2022 για την εφαρμογή «myhealth». Στις εθνικές εκλογές του 2023 εξελέγη Βουλευτής Α’ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία και ανέλαβε Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τον Μάρτιο του 2025 ανέλαβε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.