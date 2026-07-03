Ρώσος φαρσέρ για την υπόθεση Ντόκου: «Ποιο ΑΙ; Ένα απλό email στείλαμε και μας απάντησαν»

Τη δική του οπτική για την υπόθεση που αφορά τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, Θάνο Ντόκο έδωσε με ανάρτησή του ένας από τους Ρώσους φαρσέρ.

Συγκεκριμένα, μέσα από την ανάρτησή του ο Ρώσος φαρσέρ Βλαντίμιρ Κουζνέτσοφ (Vovan) υποστήριξε πως υπήρξε καμία υβριδική επίθεση «ένα απλό email στείλαμε και μας απάντησαν».

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“Υβριδική επίθεση με χρήση AI” λέει η κυβέρνηση για τη φάρσα Ρώσων στον Θάνο Ντόκο

Για τη συνομιλία του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου με Ρώσους φαρσέρ πήραν θέση κυβερνητικές πηγές.

«Πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους» σημειώνουν πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Θάνος Ντόκος συνομιλούσε με τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουσμέροφ και στην διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά και στο περιστατικό με το ουκρανικό drone ανοιχτά της Λευκάδας.

Οι γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ Vovan & Lexus προσποιήθηκαν τους Ουκρανούς αξιωματούχους και δημοσίευσαν σε βίντεο την τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον κ. Ντόκο.

Από την πλευρά του, ο Θάνος Ντόκος εκφράζει την ανησυχία του για τις συνέπειες που θα είχε ένα νέο περιστατικό σε ελληνικά ύδατα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, ο κ. Ντόκος λέει ακόμα ότι η Ελλάδα πηγαίνει σε εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες και ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε «πολύ σημαντικά προβλήματα» για την ελληνική κυβέρνηση.