Κώστας Μπακογιάννης: Εγκαινίασε σειρά podcast που ανοίγει τη συζήτηση για την Αθήνα του αύριο

Ο Κώστας Μπακογιάννης εγκαινίασε την Πέμπτη 18/9 μια σειρά podcast που ανοίγει τη συζήτηση για την Αθήνα του αύριο.

Συγκεκριμένα, στο 1ο επεισόδιο του ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ, αρχιτέκτονας και συγγραφέας, Παναγιώτης Τουρνικιώτης μιλά για το πώς μια πόλη χτίζεται όχι μόνο με υλικά αλλά και με ιδέες, σχέσεις και μνήμη.

«Μιλάμε για την Αθήνα όπως είναι σήμερα και κυρίως για το πώς μπορεί να γίνει αύριο: πιο λειτουργική, πιο βιώσιμη, πιο ανοιχτή» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κώστας Μπακογιάννης.