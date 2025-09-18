Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Κώστας Μπακογιάννης: Εγκαινίασε σειρά podcast που ανοίγει τη συζήτηση για την Αθήνα του αύριο

Το πρώτο επεισόδιο της πρωτοβουλίας του

Κώστας Μπακογιάννης: Εγκαινίασε σειρά podcast που ανοίγει τη συζήτηση για την Αθήνα του αύριο
DEBATER NEWSROOM

Ο Κώστας Μπακογιάννης εγκαινίασε την Πέμπτη 18/9 μια σειρά podcast που ανοίγει τη συζήτηση για την Αθήνα του αύριο.

Συγκεκριμένα, στο 1ο επεισόδιο του ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ, αρχιτέκτονας και συγγραφέας, Παναγιώτης Τουρνικιώτης μιλά για το πώς μια πόλη χτίζεται όχι μόνο με υλικά αλλά και με ιδέες, σχέσεις και μνήμη.

«Μιλάμε για την Αθήνα όπως είναι σήμερα και κυρίως για το πώς μπορεί να γίνει αύριο: πιο λειτουργική, πιο βιώσιμη, πιο ανοιχτή» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κώστας Μπακογιάννης.

