Κωνσταντοπούλου: “Μια είναι η Καπετάνισσα, και μια η Πλεύση Ελευθερίας”

Με μια δήλωσή της από το βήμα της Ολομέλειας η Ζωή Κωνσταντοπούλου έστρεψε, για ακόμα μια φορά, τα φώτα πάνω της.

Συγκεκριμένα, με αφορμή δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου από το βήμα, ο οποίος είπε ότι «ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας δεν μπορούν να κυβερνήσουν τα καράβια τους και δεν κάνουν όχι για καπετάνιοι αλλά ούτε για μούτσοι», η κ. Κωνσταντοπούλου είπε: «Μια είναι η Καπετάνισσα, και μια η Πλεύση Ελευθερίας».

Στη συνεχεία διευκρίνισε ότι «το λέω αστειευόμενη», αλλά, όπως σχολίαζαν βουλευτές στο περιστύλιο της Βουλής, λίγους έπεισε ότι δεν κυριολεκτούσε.

Συγκεκριμένα, η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε: «Επειδή πολλοί έχουν ζηλέψει τα καράβια της Πλεύσης, τους πλόες, και τα πληρώματα. Ένα είναι το καράβι και μία η καπετάνισσα. Αστειεύομαι βέβαια, αλλά και την ίδια ώρα προβληματίζομαι που κάποιοι με τόση πραγματικά έλλειψη φαντασίας προσπαθούν να απομιμηθούν την πορεία, αυτή τη δύσκολη πλεύση, της Πλεύσης που σε λίγο συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής».