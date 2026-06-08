Αυγερινός: “Μεγάλο όπλο της Καρυστιανού ότι δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός – Δεν θα συνεργαστούμε με άλλα κόμματα”

Την ξεκάθαρη θέση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανέναν από τους σημερινούς κομματικούς σχηματισμούς τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θανάσης Αυγερινός.

Συγκεκριμένα, ο κ Αυγερινός, μιλώντας στο Mega, είπε: «Δεν θα συνεργαστούμε με κανένα από τα κόμματα του παλιού σκηνικού. Είναι ολοφάνερο ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Θανάσης Αυγερινός παρουσίασε την πρόεδρο της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ως το βασικό πολιτικό πλεονέκτημα του νέου εγχειρήματος, επιμένοντας ότι το κόμμα δεν φιλοδοξεί να γίνει ακόμη ένας κρίκος στην αλυσίδα του παλιού συστήματος, αλλά μια απάντηση πολιτών απέναντι σε αυτό. «Το μεγάλο όπλο της Μαρίας Καρυστιανού είναι ότι δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός», ανέφερε.

Ο Θανάσης Αυγερινός περιέγραψε την προσωπική του απόφαση να εμπλακεί στην πολιτική ως αποτέλεσμα συσσωρευμένης απογοήτευσης για την πορεία της χώρας. Έκανε λόγο για μια Ελλάδα που, ακόμη και το 2026, «δεν έχει καταφέρει να βρει τον δρόμο της», παρά τις θυσίες των μνημονίων και τις αλλεπάλληλες κυβερνητικές υποσχέσεις.

Παράλληλα, στάθηκε στην αύξηση του χρέους, στα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που παραμένουν άλυτα, αλλά και στη φυγή των νέων στο εξωτερικό. «Είμαστε ένας παράδεισος που θα έπρεπε να αναπτύσσεται με άλλους ρυθμούς», είπε, προσθέτοντας ότι οι διαδοχικές κυβερνήσεις «υπόσχονται τα πάντα» αλλά στο τέλος δεν λύνουν τα προβλήματα.

Τα Τέμπη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τραγωδία των Τεμπών, εξηγώντας ότι βρέθηκε κοντά στους συγγενείς των θυμάτων από την πρώτη στιγμή, καθώς ο πατέρας του υπήρξε σιδηροδρομικός και ο ίδιος έκανε συχνά τη διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

«Δεν κατάλαβα ποτέ μου, και συνεχίζω να μην καταλαβαίνω, πώς είναι δυνατόν μια κυβέρνηση και η δικαστική εξουσία, αντί να συνεργάζονται για τη διαλεύκανση αυτού του τραγικού δυστυχήματος που μοιάζει με έγκλημα, να βρίσκονται απέναντι στους συγγενείς», σημείωσε. Μίλησε για ανθρώπους που «χτυπιούνται τόσα χρόνια» και βρίσκουν απέναντί τους «ένα τείχος», πέρα από όσα συνέβησαν με το μπάζωμα.

«Αναγκαστήκαμε να κάνουμε κόμμα»

Ο Θανάσης Αυγερινός υποστήριξε ότι η δημιουργία κόμματος δεν ήταν μια κλασική πολιτική επιλογή, αλλά ανάγκη. «Αναγκάζονται – αυτή είναι η λέξη», είπε, εξηγώντας πώς, κατά την άποψή του, η υπόθεση των Τεμπών οδήγησε στη συγκρότηση του κινήματος με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρουσίασε το εγχείρημα ως «πρωτοφανές νέο φαινόμενο» στα πολιτικά πράγματα της χώρας, καθώς, όπως είπε, άνθρωποι που δεν είχαν ασχοληθεί με την πολιτική μπαίνουν πλέον μπροστά. «Είναι το μόνο κόμμα που ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες μπορούν να παραμερίσουν τις «δευτερεύουσες και εν πολλοίς ψευδείς διαφορές τους».

Το πρόγραμμα και η χρηματοδότηση

Όπως ανέφερε ο ίδιος, το κόμμα, όντας νεοσύστατο, δεν έχει ακόμη αποκαλύψει το πλήρες πρόγραμμά του, αλλά διαθέτει ένα επιτελείο έμπειρων οικονομολόγων που εργάζονται για αυτό, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε χρηματοδότηση από τη Ρωσία ή άλλες πηγές, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την ίδια τη Μαρία Καρυστιανού και τις εθελοντικές συνεισφορές των μελών του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι πολιτικοί είναι υπάλληλοι του λαού»

Ο εκπρόσωπος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» εξαπέλυσε αιχμές κατά των κομμάτων που, όπως είπε, «παριστάνουν ότι είναι αριστερά ή παριστάνουν ότι είναι δεξιά», ξεχνώντας ότι οι πολιτικοί είναι «εκπρόσωποι» και τελικά «υπάλληλοι του λαού».

Κάλεσε τους πολίτες να ακούσουν «τη φωνή των άλλων πολιτών σαν τον ίδιο», περιγράφοντας τη Μαρία Καρυστιανού ως «έναν πολίτη σαν κι εμάς». Κατά τον ίδιο, πρόκειται για «ιστορικό» και «σπάνιο» φαινόμενο, καθώς άνθρωποι που ήταν πετυχημένοι στους τομείς τους και απέφευγαν επί δεκαετίες την πολιτική καλούνται τώρα να αναλάβουν ευθύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καμία συνεργασία με το παλιό σκηνικό»

Ο Θανάσης Αυγερινός απέρριψε κατηγορηματικά κάθε σενάριο συνεργασίας με τα υπάρχοντα κόμματα. «Δεν θα συνεργαστούμε με κανένα από τα κόμματα του παλιού σκηνικού», επανέλαβε, συνδέοντας την πολιτική απαξίωση με την αποχή από τις κάλπες.

Όπως είπε, το 50%-60% των πολιτών δεν συμμετέχει πλέον στις εκλογικές διαδικασίες, γι’ αυτό και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» απευθύνει κάλεσμα ενεργής συμμετοχής. «Οι ενεργοί πολίτες θα σώσουν τη χώρα», είπε είπε, ζητώντας από τον ελληνικό λαό να στηρίξει «αυτό το καινούργιο που έρχεται».