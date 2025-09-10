ΚΚΕ: «Οι μόνοι που πανηγυρίζουν είναι οι όμιλοι που θέλουν να εκμεταλλευτούν τα εγχώρια κοιτάσματα»

Το ΚΚΕ πήρε θέση για την πρόταση που κατέθεσαν για τις περιοχές νότια της Κρήτης η Chevron μαζί με την Helleniq Energy.

«Οι μόνοι που έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν για τις εξελίξεις είναι οι όμιλοι που θέλουν να εκμεταλλευτούν τα εγχώρια κοιτάσματα, βάζοντας στο “χέρι” τον πλούτο του ελληνικού λαού. Η συμμετοχή των αμερικάνικων ομίλων στο διαγωνισμό, σε μια περίοδο όξυνσης των ανταγωνισμών στην περιοχή, δεν προσφέρει καμιά “ασπίδα” προστασίας για τα κυριαρχικά δικαιώματα, ούτε πρόκειται να ανακουφίσει τον λαό από την ενεργειακή φτώχεια.

Όσοι καλλιεργούν ψεύτικες προσδοκίες θα διαψευσθούν πολύ σύντομα, όπως έχει γίνει πολλές φορές και στο πρόσφατο παρελθόν» αναφέρει η ανακοίνωση.