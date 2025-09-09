ΚΚΕ: «Οι λαοί της Ευρώπης μαζικά απαιτούν να σταματήσει η γενοκτονία και η κατοχή, να αναγνωριστεί ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος»

Στη σχετική συζήτηση για την κατάσταση στη Γάζα στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρενέβη η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

Στην ομιλία του ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, υπογράμμισε, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τα εξής:

«Χωρίς τέλος οι θηριωδίες του κράτους κατακτητή, αμέτρητοι οι νεκροί, πάνω από 63.000, σχεδόν 20.000 παιδιά. Αυτό είναι το Ισραήλ, ο “στρατηγικός εταίρος” της ΕΕ, της κυβέρνησης ΝΔ και των άλλων κομμάτων που αναβάθμισαν τη συνεργασία μαζί του.

Η προμελετημένη επιχείρηση ισοπέδωσης, προσάρτησης της Γάζας, γενίκευσης των εποικισμών στη Δυτική Όχθη και απάνθρωπου εκτοπισμού του Παλαιστινιακού λαού από τη γη του στόχο έχουν να μην επιτρέψουν δημιουργία ανεξάρτητου, ελεύθερου, βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους για να προωθηθούν τα σχέδια των μονοπωλίων. Καταγγέλλουμε την απαγόρευση εισόδου της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ από τις ΗΠΑ.

Η ΕΕ συνεχίζει να κάνει πλάτες στο Ισραήλ και να συνεργάζεται μαζί του και τάχα κόπτεται για το λιμό. Η υποκρισία σας είναι προκλητική».

«Οι λαοί της Ευρώπης εκφράζουν μαζικά την αλληλεγγύη τους κόντρα στην καταστολή, οι εργάτες μπλοκάρουν στα λιμάνια τα ισραηλινά πολεμικά φορτία. Απαιτούν να σταματήσει τώρα η γενοκτονία, και η κατοχή, το εγκληματικό μπλοκάρισμα της ανθρωπιστικής βοήθειας, κάθε συνεργασία με το Ισραήλ. Απαιτούν αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ», τόνισε, καταλήγοντας, ο Λ. Νικολάου-Αλαβάνος.