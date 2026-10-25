ΚΚΕ για την ανάρτηση του πρωθυπουργού: «Το παραμυθάκι των “ισχυρών συμμάχων” έχει επανειλημμένα διαψευστεί»

«Όταν ο κ. Μητσοτάκης παπαγαλίζει τα περί “ισχυρών συμμαχιών”, που χτίζει η κυβέρνηση του, το μόνο που καταφέρνει είναι να αυτοδιαψεύδεται, γιατί όπως αποδείχτηκε και με το απαράδεκτο τουρκολιβυκό μνημόνιο, οι “ισχυρές συμμαχίες” με ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ισραήλ και τα “πάρε-δώσε” με το καθεστώς της Ανατολικής Λιβύης, δεν απέτρεψαν, τελικά, την έγκρισή του και την τακτική των ίσων αποστάσεων από τους κατά τα άλλα “ισχυρούς συμμάχους”», αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του, για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού και σημειώνει:

«Το παραμυθάκι των “ισχυρών συμμάχων” έχει επανειλημμένα διαψευστεί, αφού δεν απέτρεψε ούτε το casus beli, ούτε τις απαράδεκτες διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους, ούτε την 52χρονη κατοχή της Κύπρου».

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«Τα μεγάλα λόγια, συνεπώς, της κυβέρνησης και όλων εκείνων που εναποθέτουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας σε τέτοιου είδους συμμαχίες, προσκρούουν στους ανταγωνισμούς και τα παζάρια για λογαριασμό των συμφερόντων των ομίλων, στους οποίους εκτός από την Ελλάδα είναι μπλεγμένες όλες οι γειτονικές χώρες, γι’ αυτό και δεν επιτρέπεται κανένας επικίνδυνος εφησυχασμός», τονίζει το ΚΚΕ.

«Όσον αφορά τα “μεγάλα ψάρια” της διαφθοράς, στα οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, θυμίζουμε ότι αυτά περνούν και μέσα από τις νόμιμες τρύπες που η κυβέρνησή του και το κράτος έχουν ανοίξει για να διασφαλίζεται η κερδοφορία τους με φοροαπαλλαγές, διαπλοκή με το κράτος, επιδοτήσεις και ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων με τους αντεργατικούς νόμους όλων των κυβερνήσεων. Γι’ αυτούς, όμως, τους χιλιάδες εργαζόμενους της μεγάλης αλυσίδας που έχουν μείνει χωρίς δουλειά, ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα συγκεκριμένο στην ανάρτηση του. Απαράδεκτος», καταλήγει το σχόλιο του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ