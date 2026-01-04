ΚΚΕ για το μπλακ άουτ στο ελληνικό FIR: Η κυβέρνηση είναι υπόλογη και πρέπει να δώσει σαφείς απαντήσεις

Το ΚΚΕ πήρε θέση για την ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών λόγω του μπλακ άουτ στην εναέρια κυκλοφορία του ελληνικού FIR.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση του ανέφερε «από το πρωί της Κυριακής χιλιάδες επιβάτες ταλαιπωρούνται στα αεροδρόμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, εξαιτίας της ακύρωσης και της καθυστέρησης πτήσεων λόγω του μπλακάουτ στην εναέρια κυκλοφορία του ελληνικού FIR. Έχουν περάσει τόσες ώρες και ακόμη δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την αιτία του προβλήματος, ενώ είναι γνωστές εδώ και καιρό οι καταγγελίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των εργαζομένων στο αεροδρόμιο για τις απαρχαιωμένες υποδομές και ελλείψεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Κατά τα άλλα η κυβέρνηση κόπτεται για τις συγκοινωνίες και τις μετακινήσεις, μόνο όμως όταν είναι να επιτεθεί και να συκοφαντήσει τους αγώνες του λαού, όπως εκείνους των βιοπαλαιστών αγροτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυβέρνηση είναι υπόλογη και πρέπει να δώσει σαφείς απαντήσεις για τις αιτίες του προβλήματος στην εναέρια κυκλοφορία».