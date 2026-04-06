Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια συνέπεια σας ανησυχεί περισσότερο;
Κουτσούμπας για το μήνυμα του πρωθυπουργού: “Άνθρακες ο θησαυρός κ. Μητσοτάκη”

"Άλλο πράγμα να υπηρετείς τον λαό, κι άλλο να ταΐζεις με νόμιμο και παράνομο τρόπο μεγάλα και μικρά τρωκτικά σε βάρος του"

DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:04

Σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή το μήνυμα του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε το ΚΚΕ το μεσημέρι της Δευτέρας (6/4).

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ αναφέρει:

“Είναι άλλο πράγμα να υπηρετείς τον λαό, να ακούς και να προωθείς τα αιτήματα των εργαζομένων στη Βουλή, στις κυβερνήσεις και στα υπουργεία κι άλλο να ταΐζεις με νόμιμο και παράνομο τρόπο μεγάλα και μικρά τρωκτικά σε βάρος του ίδιου του λαού, να συντηρείς τη διαφθορά και τη σαπίλα του συστήματος και της ΕΕ.

Κι αυτό ισχύει και θα συνεχίσει είτε είσαι υπουργός χωρίς βουλευτική έδρα, δηλαδή πλήρως ανεξέλεγκτος, όπως προτείνει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, είτε κρατάς τη βουλευτική έδρα με τον ελλιπή έλεγχο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας μέσα στη Βουλή, όπως ισχύσει σήμερα.

Οπότε άνθρακες ο θησαυρός κύριε Μητσοτάκη” καταλήγει.

