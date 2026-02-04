ΚΚΕ για ναυάγιο στη Χίο: «Να δοθούν απαντήσεις για τους χειρισμούς του Λιμενικού»

Το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με το τραγικό ναυάγιο που σημειώθηκε στην Χίο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Το νέο έγκλημα ανοιχτά της Χίου, ακόμα ένα “επεισόδιο” με την εμπλοκή του Λιμενικού, που έφερε τον θάνατο και τον βαρύ τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων – ανάμεσά τους έγκυες γυναίκες και μικρά παιδιά – δεν είναι ένα ατυχές μεμονωμένο περιστατικό. Μεγαλώνει τη μακάβρια λίστα των δεκάδων χιλιάδων νεκρών προσφύγων και μεταναστών στις θάλασσες του Αιγαίου και της Μεσογείου.

Ταυτόχρονα, η χτεσινή τραγωδία καταρρίπτει με πάταγο το κυβερνητικό αφήγημα για την δήθεν “καλή συνεργασία” με τη νατοϊκή σύμμαχο Τουρκία στο μεταναστευτικό και τη μείωση των ροών στα νησιά του Αιγαίου.

Η κυβέρνηση της ΝΔ πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια συγκάλυψης που επιχειρεί, παρουσιάζοντας το περιστατικό σαν “αναπόφευκτη συνέπεια” κάποιων κανόνων εμπλοκής με τους “αδίστακτους διακινητές”, γιατί το ζήτημα δεν είναι οι γνωστές πρακτικές αυτών των σκαφών, αλλά το πώς αντιδρά το Λιμενικό, με τί χειρισμούς και με τί εκπαίδευση, ώστε να αποτρέπονται τέτοια επεισόδια.

Απαιτούμε να δοθούν πειστικές απαντήσεις στα αμείλικτα ερωτήματα για τους χειρισμούς του Λιμενικού, που οφείλει να κάνει διάσωση και όχι επαναπροωθήσεις. Να δοθούν στη δημοσιότητα από το Λιμενικό όλα τα στοιχεία, όπως οι συνομιλίες μέσω ασυρμάτου και κινητών του πληρώματος με τις Υπηρεσίες του Αρχηγείου. Να υπάρξει ενημέρωση για την ύπαρξη ή όχι βιντεοληπτικού υλικού και αν δεν υπάρχει να δοθούν άμεσα εξηγήσεις με δεδομένο ότι τα σκάφη του λιμενικού διαθέτουν τέτοιο εξοπλισμό.

Καμία εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρχει σε διαψεύσεις, διαρροές και επιφανειακές πληροφορίες, σαν αυτές που υπήρχαν και μετά το πολύνεκρο έγκλημα της Πύλου και αποδείχθηκαν εκτός πραγματικότητας. Σήμερα, για το έγκλημα αυτό έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος υψηλόβαθμων στελεχών του Λιμενικού, αλλά η δίκη ακόμα δεν έχει ξεκινήσει και κανένας δεν έχει τιμωρηθεί.

Απαιτούμε να διερευνηθούν οι πραγματικές συνθήκες και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι. Να εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας και της ζωής των διασωθέντων, η καταγραφή και ικανοποίηση των αναγκών τους, η νομική τους αρωγή.

Τα εγκληματικά κυκλώματα δρουν πάνω στο έδαφος της πολιτικής της ΕΕ και των κυβερνήσεων, με καταστολή, επαναπροωθήσεις και εγκλωβισμό σε δομές-φυλακές, πάνω στα κυνικά γεωπολιτικά παζάρια στις πλάτες των ξεριζωμένων ανθρώπων από τον πόλεμο και την εξαθλίωση.

Είναι αποκαλυπτικό ότι την ίδια μέρα ψηφίζεται στην Βουλή το νομοσχέδιο για την «προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης», που νομιμοποιεί την δράση των πιο ισχυρών κυκλωμάτων, για το σύγχρονο δουλεμπόριο φθηνού εργατικού δυναμικού για να δουλεύουν στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα, τις βιομηχανίες, τα μεγαλοξενοδοχεία και τις μεγάλες αγροτοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις.

Καλούμε τον ελληνικό λαό να δυναμώσει την αλληλεγγύη του στα θύματα των πολέμων και της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, κόντρα στο ρατσισμό και την ξενοφοβία που καλλιεργείται, απαιτώντας την κατάργηση όλου του άδικου ευρωενωσιακού νομοθετικού πλαισίου σε βάρος των προσφύγων και μεταναστών. Να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στον πόλεμο, σε σύγκρουση με το σύστημα της εκμετάλλευσης.