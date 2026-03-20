ΚΚΕ: Ερώτηση της ΕΟ «για το οξυμμένο πρόβλημα της υδροδότησης στην Αίγινα»

«Τα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχει επιφέρει η νέα βλάβη του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης του νησιού της Αίγινας στο ίδιο σημείο με την προηγούμενη, με αποτέλεσμα τη διακοπή της σύνδεσης με την ΕΥΔΑΠ και την απαγόρευση της υδροδότησής του γενικά λόγω ακαταλληλότητας του νερού», αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Κώστας Παπαδάκης.

«Παρά τις εφησυχαστικές υποσχέσεις της κυβέρνησης και της τοπικής διοίκησης ότι “η υδροδότηση της Αίγινας θα έχει αποκατασταθεί πλήρως μέχρι τέλος Φλεβάρη” το πρόβλημα παραμένει οξυμένο. Υπάρχουν ακόμα και κάτοικοι που δεν έχουν προμηθευτεί νερό, επειδή είναι δύσκολη, έως αδύνατη, η μετακίνησή τους. Πέρα από την ανασφάλεια και τα ερωτηματικά γιατί δεν λύνεται το κρίσιμο αυτό πρόβλημα, οι ίδιοι αναγκάζονται να πληρώνουν για εμφιαλωμένο νερό και να στήνονται σε ουρές καθημερινά. Ταυτόχρονα, δεν παίρνουν σαφή απάντηση για το τι θα γίνει με τους λογαριασμούς ύδρευσης για το νερό που τελικά δεν έχουν όπως και για τα προβλήματα που προκαλούνται στις οικοσκευές από τη χρήση του νερού των γεωτρήσεων που χρησιμοποιείται ως εναλλακτική λύση. Ήδη με βάση τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου η υπέρβαση και υγειονομική επικινδυνότητα μικροβιολογικών παραμέτρων (ολικά κολοβακτηριοειδή), είναι στα ύψη» αναφέρει η ΕΟ του ΚΚΕ και προσθέτει:

«Αναδεικνύονται σοβαρά ερωτηματικά για τις διαχρονικές ελλείψεις για την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αυτού του κρίσιμου έργου από το οποίο εξαρτάται η ποιότητα ζωής, η υγεία και η οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων του νησιού. Αναδεικνύεται περίτρανα ότι κράτος, κυβέρνηση και αρμόδιοι φορείς -τόσο οι σημερινές διοικήσεις όσο και οι προηγούμενες- είναι επιλεκτικά ανίκανοι να διασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία και προστασία ενός σημαντικού, αλλά και πανάκριβου έργου και ότι δεν είχαν κανένα εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση βλάβης. Σειρά περιοχών της χώρας, στα νησιά, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, αντιμετωπίζουν εξίσου σοβαρό πρόβλημα στην πρόσβαση σε φθηνό, ασφαλές νερό.

Αυτή η πολιτική στηρίζεται στη στρατηγική της ΕΕ, που μετατρέπει το νερό σε ακριβό εμπόρευμα, καθώς η διαχείρισή του γίνεται με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Η Οδηγία 60/2000 «απελευθέρωσε» τις υποδομές υδροδότησης, για να παραχωρηθούν με εργολαβίες τα κερδοφόρα τμήματα στους επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ η Στρατηγική για την «ανθεκτικότητα των υδάτων και υποδομών» οδήγησε σε νέες αυξήσεις στο νερό, ώστε να μειωθεί έως 10% η κατανάλωση, την ίδια ώρα που δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο αύξησης της προσφοράς με έργα εμπλουτισμού υδροφορέων και προστασίας δασών».

Βάσει αυτών, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

–στο γεγονός ότι η Οδηγία 60/2000 οδήγησε στον κατακερματισμό των υποδομών ύδρευσης και άρδευσης και την ιδιωτικοποίηση κερδοφόρων τμημάτων, με αποτέλεσμα το νερό να μετατρέπεται σε πανάκριβο εμπόρευμα που λαμβάνεται, αποθηκεύεται και μεταφέρεται σε αμφιβόλου ποιότητας υποδομές, με τραγικά αποτελέσματα στην Αίγινα και σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα, που εξίσου στερούνται την πρόσβαση σε φτηνό και ασφαλές νερό και σε αρκετές περιπτώσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας, την ίδια ώρα, μάλιστα, ορισμένες από αυτές είναι ταυτόχρονα και πλημμυρόπληκτες;

–στα δίκαια αιτήματα του Ελληνικού λαού για την εξασφάλιση ποιοτικού και φθηνού νερού με όλα τα αναγκαία έργα υποδομής, με αποκλειστικά κρατική ευθύνη;»