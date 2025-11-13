Κίμπερλι Γκίλφοιλ: Συναντήθηκε με τον Νίκο Δένδια στο Πεντάγωνο – «Ανεβαίνει ο πήχης της συνεργασίας ΗΠΑ – Ελλάδας», έγραψε η πρέσβης

Την δεύτερη επίσκεψη της ημέρας πραγματοποίησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ η οποία συναντήθηκε με το υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ και ο υπουργός Άμυνας συναντήθηκαν για δεύτερη φορά μετά την 1η Νοεμβρίου. Στο επίκεντρο της συνάντησης μίλησαν για τη στενή αμυντική συνεργασία της Ελλάδας και των ΗΠΑ, με την ίδια να κάνει ανάρτηση στο X δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για τον διάλογο τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αφότου συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, προχώρησε το μεσημέρι στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας όπου κάθισε στον καναπέ με τον Νίκο Δένδια για να κάνουν μία εποικοδομητική συζήτηση. Η ίδια μάλιστα του είπε χαρακτηριστικά: «Να συνηθίσετε να με βλέπετε συχνά» δείχνοντας τις προθέσεις της για μία όμορφη συνεργασία μεταξύ των χωρών.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανέφερε στη συζήτηση τους και πόσο πολύ της άρεσε το ανακαινισμένο υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθώς και ο καναπές στον οποίο καθίσανε.

Το αναλυτικό της μήνυμα στο X: «Σήμερα συναντήθηκα με τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, για πρώτη φορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου συζητήσαμε για τη στενή αμυντική συνεργασία μας, την οποία δεσμεύομαι να ενισχύσω κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Ως ένα από τα πρώτα μου βήματα ως Πρέσβης, είμαι περήφανη να ανακοινώσω ότι ο υπουργός του Πολέμου Πίτερ Χέγκσεθ, ενέκρινε την ένταξη της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Εταιρικής Σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Today I officially met with Defense Minister @NikosDendias for the first time at the @Hellenic_MOD, where we talked about our robust defense partnership, which I’m committed to growing during my tenure. In one of my first steps as Ambassador, I am proud to announce that @SecWar… pic.twitter.com/V9g6GvkwiQ— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 13, 2025

Η νέα συμφωνία θα επεκτείνει τη συνεργασία με έναν από τους παλαιότερους συμμάχους μας. Δεν θα παρέχει μόνο πρόσβαση σε νέες στρατιωτικές δυνατότητες και κοινή εκπαίδευση, αλλά θα μας βοηθήσει επίσης να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στους τομείς της κυβέρνησης, των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και άλλων, ανεβάζοντας τη συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας σε νέα ύψη. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα!»