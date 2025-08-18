Στην στήριξη της νέας γενιάς ναυτικών και τη συνολική αναβάθμιση του τομέα στοχεύει το νομοσχέδιο για τη ναυτική εκπαίδευση που αναμένεται να προωθήσει μέσα στο φθινόπωρο το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο κ. Κικίλιας: «Αν ψάχνετε δουλειά με πολύ καλές απολαβές και προοπτικές, η ελληνική ναυτιλία είναι η λύση».

Το φθινόπωρο φέρνουμε προς ψήφιση νέο νομοσχέδιο για τη ναυτική εκπαίδευση, με στόχο:



Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι «το φθινόπωρο φέρνουμε προς ψήφιση νέο νομοσχέδιο για τη ναυτική εκπαίδευση», το οποίο, όπως υπογραμμίζει, αποσκοπεί σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Βελτίωση εκπαιδευτικών δομών

Απλούστευση διαδικασιών

Μείωση γραφειοκρατίας

Ευέλικτο και λειτουργικό πλαίσιο φοίτησης

Ο κ. Κικίλιας κατέληξε σημειώνοντας ότι «στηρίζουμε τη νέα γενιά ναυτικών από την πρώτη μέρα στη Σχολή μέχρι την πρώτη μέρα στο πλοίο».