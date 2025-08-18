Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: «Αν ψάχνετε δουλειά με πολύ καλές απολαβές και προοπτικές, η ελληνική ναυτιλία είναι η λύση»

Νέο νομοσχέδιο για την ναυτική εκπαίδευση μέσα στο φθινόπωρο

DEBATER NEWSROOM

Στην στήριξη της νέας γενιάς ναυτικών και τη συνολική αναβάθμιση του τομέα στοχεύει το νομοσχέδιο για τη ναυτική εκπαίδευση που αναμένεται να προωθήσει μέσα στο φθινόπωρο το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο κ. Κικίλιας: «Αν ψάχνετε δουλειά με πολύ καλές απολαβές και προοπτικές, η ελληνική ναυτιλία είναι η λύση».

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι «το φθινόπωρο φέρνουμε προς ψήφιση νέο νομοσχέδιο για τη ναυτική εκπαίδευση», το οποίο, όπως υπογραμμίζει, αποσκοπεί σε τέσσερις βασικούς άξονες:

  • Βελτίωση εκπαιδευτικών δομών
  • Απλούστευση διαδικασιών
  • Μείωση γραφειοκρατίας
  • Ευέλικτο και λειτουργικό πλαίσιο φοίτησης

Ο κ. Κικίλιας κατέληξε σημειώνοντας ότι «στηρίζουμε τη νέα γενιά ναυτικών από την πρώτη μέρα στη Σχολή μέχρι την πρώτη μέρα στο πλοίο».

