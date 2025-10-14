Κεραμέως: “Το ΚΚΕ δεν είναι υπέρ της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας; – Είναι ένα εργαλείο που καταγράφει τον πραγματικό χρόνο εργασίας”

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, σχολιάζοντας την τοποθέτηση του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, του είπε πως «δεν θα σταθώ στην παρουσίαση που κάνατε της πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ ως “εξόχως αντεργατική” αλλά θέλω να σας ρωτήσω εάν το ΚΚΕ είναι αντίθετο με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας» καθώς, όπως πρόσθεσε, «είναι ένα εργαλείο που καταγράφει τον πραγματικό χρόνο εργασίας και πώς οι εργαζόμενοι αμείβονται για αυτόν».

Η κ. Κεραμέως , η οποία θα τοποθετηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής αμέσως μετά την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κ. Νίκου Ανδρουλάκη, προς επίρρωση της αποτελεσματικότητα της Ψηφιακής Κάρτας, ανέφερε ότι «σε κάποιους κλάδους έχουμε αύξηση των δηλωθέντων υπερωριών κατά 1.000% και αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων κατά 48%».

Η υπουργός επικαλέστηκε δηλώσεις των ίδιων των εργαζόμενων στην εστίαση, που έχουν δηλώσει για την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας ότι «είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχουν αυτή την στιγμή οι εργαζόμενοι για να αποτυπώνεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας, επιτέλους».

Η κ. Κεραμέως επέκρινε το ΚΚΕ, ότι είχε καταψηφίσει την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας όταν θεσπιζόταν και ρώτησε: «Τι θα ψηφίσει τώρα το ΚΚΕ για το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της γονικής αδείας, στην επέκταση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας σε περισσότερες γυναίκες, την απαγόρευση της μείωσης αποδοχών, μετά την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας».

Σχετικά με τις αναφορές του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ για τα εργατικά ατυχήματα, η υπουργός παρατήρησε ότι «πριν μισή ώρα η Eurostat εξέδωσε τα νέα στοιχεία για τα εργατικά ατυχήματα και η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη καλύτερη θέση της ΕΕ».

Η υπουργός απέρριψε ότι τις αιτιάσεις του κ. Κουτσούμπα για απορρύθμιση της οικογενειακής ζωής, λέγοντάς του ότι «αυτή εδώ είναι η κυβέρνηση που έχει επεκτείνει την άδεια μητρότητας από 6 σε 9 μήνες. Για πρώτη φορά θεσμοθέτησε την άδεια πατρότητας. Την δυνατότητα μεταβίβασης της άδειας έως 7 μήνες στον πατέρα. Θεσμοθέτησε άδειες για την παροχή φροντίδας για ιατρικές εξετάσεις που σχετίζονται με την αναπαραγωγή. Για προστασία των γονέων από απόλυση λόγω ενάσκησης των δικαιωμάτων τους σχετικά με την ισορροπία της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής».

Για την επέκταση των ωρών εργασίας σε έναν εργοδότη, ανέφερε η υπουργός, «δεν είναι μια δική μου φαντασίωση αλλά έχουμε συλλογικές συμβάσεις που κατατίθενται σωρηδόν στο υπουργείο Εργασίας, που οι εργαζόμενοι ζητούν περισσότερες ώρες εργασίας, με 6η και 7η ημέρα, που ορισμένες μάλιστα είναι παράνομες γι’ αυτό και δεν τις εγκρίνουμε, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα».